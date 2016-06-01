Плательщики Черниговщины в июле заплатили более 615 млн. гривен налогов

Бюджеты всех уровней Черниговской области в июле 2017 получили в

доходную часть более 615 млн. грн. налогов и сборов, что на треть больше

июля прошлого года.

В том числе в государственный бюджет собрано чуть более 280 млн. Грн.,

рост к соответствующему периоду прошлого года в 1,9 раза или на 132 млн. грн.

за счет уплаты текущих обязательств по рентной плате за пользование

недрами для добычи углеводородов (+60 млн. грн.), а также от увеличения

поступлений налога на добавленную стоимость (42300000. грн.), налога на доходы

физических лиц и военного сбора (24400000. грн.), налога на прибыль

(3500000. Грн.).

Местные бюджеты всех уровней пополнились на 335 400 000. Грн. за счет

уплаты налогов и сборов. Фактические поступления июля прошлого года

превышен на 28 проц. или на 74 млн. грн. за счет роста поступлений

налога на доходы физических лиц (+62 млн. грн.), единого налога (11300000.

грн.), платы за землю (10400000. грн.).

Как и в предыдущих месяцах, 99 процентов всей суммы плательщиками уплачено с

текущих обязательств и только 6400000. грн. взыскано фискальными мерами и с

налогового долга.

Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по

Черниговской области за июль уплачено почти 282 млн. Гривен. за счет

повышение уровня минимальной заработной платы и произведенных фискальными

органами мер по привлечению к уплате неплательщиков, уровень соответствующего

периода прошлого года превышен на 41 процент или на 82200000. гривен.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.