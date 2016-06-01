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Плательщики Черниговщины в июле заплатили более 615 млн. гривен налогов
- Вчера, 17:30
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Бюджеты всех уровней Черниговской области в июле 2017 получили в
доходную часть более 615 млн. грн. налогов и сборов, что на треть больше
июля прошлого года.
В том числе в государственный бюджет собрано чуть более 280 млн. Грн.,
рост к соответствующему периоду прошлого года в 1,9 раза или на 132 млн. грн.
за счет уплаты текущих обязательств по рентной плате за пользование
недрами для добычи углеводородов (+60 млн. грн.), а также от увеличения
поступлений налога на добавленную стоимость (42300000. грн.), налога на доходы
физических лиц и военного сбора (24400000. грн.), налога на прибыль
(3500000. Грн.).
Местные бюджеты всех уровней пополнились на 335 400 000. Грн. за счет
уплаты налогов и сборов. Фактические поступления июля прошлого года
превышен на 28 проц. или на 74 млн. грн. за счет роста поступлений
налога на доходы физических лиц (+62 млн. грн.), единого налога (11300000.
грн.), платы за землю (10400000. грн.).
Как и в предыдущих месяцах, 99 процентов всей суммы плательщиками уплачено с
текущих обязательств и только 6400000. грн. взыскано фискальными мерами и с
налогового долга.
Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по
Черниговской области за июль уплачено почти 282 млн. Гривен. за счет
повышение уровня минимальной заработной платы и произведенных фискальными
органами мер по привлечению к уплате неплательщиков, уровень соответствующего
периода прошлого года превышен на 41 процент или на 82200000. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
доходную часть более 615 млн. грн. налогов и сборов, что на треть больше
июля прошлого года.
В том числе в государственный бюджет собрано чуть более 280 млн. Грн.,
рост к соответствующему периоду прошлого года в 1,9 раза или на 132 млн. грн.
за счет уплаты текущих обязательств по рентной плате за пользование
недрами для добычи углеводородов (+60 млн. грн.), а также от увеличения
поступлений налога на добавленную стоимость (42300000. грн.), налога на доходы
физических лиц и военного сбора (24400000. грн.), налога на прибыль
(3500000. Грн.).
Местные бюджеты всех уровней пополнились на 335 400 000. Грн. за счет
уплаты налогов и сборов. Фактические поступления июля прошлого года
превышен на 28 проц. или на 74 млн. грн. за счет роста поступлений
налога на доходы физических лиц (+62 млн. грн.), единого налога (11300000.
грн.), платы за землю (10400000. грн.).
Как и в предыдущих месяцах, 99 процентов всей суммы плательщиками уплачено с
текущих обязательств и только 6400000. грн. взыскано фискальными мерами и с
налогового долга.
Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование по
Черниговской области за июль уплачено почти 282 млн. Гривен. за счет
повышение уровня минимальной заработной платы и произведенных фискальными
органами мер по привлечению к уплате неплательщиков, уровень соответствующего
периода прошлого года превышен на 41 процент или на 82200000. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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