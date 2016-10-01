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Нарушители налогового законодательства активно пополняют местный бюджет
- Вчера, 18:32
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В Главном управлении аудита ДФС в Черниговской области сообщили,
что, несмотря на значительное уменьшение количества проверок, суммы поступлений в
бюджета от аудиторской деятельности растут.
Так, в течение января-июля текущего года подразделениями аудита проведено
180 документальных проверок (48 плановых и 135 внеплановых). это вдвое
меньше, чем за 7 месяцев прошлого года.
По результатам контрольно-проверочных мероприятий нарушителям
доначислено денежных обязательств на сумму 47400000. гривен. В настоящее время уже
уплачено в сводный бюджет 26600000. гривен. Из этих средств 5600000. Грн.
пополнили местный бюджет.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
что, несмотря на значительное уменьшение количества проверок, суммы поступлений в
бюджета от аудиторской деятельности растут.
Так, в течение января-июля текущего года подразделениями аудита проведено
180 документальных проверок (48 плановых и 135 внеплановых). это вдвое
меньше, чем за 7 месяцев прошлого года.
По результатам контрольно-проверочных мероприятий нарушителям
доначислено денежных обязательств на сумму 47400000. гривен. В настоящее время уже
уплачено в сводный бюджет 26600000. гривен. Из этих средств 5600000. Грн.
пополнили местный бюджет.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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