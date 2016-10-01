Нарушители налогового законодательства активно пополняют местный бюджет

В Главном управлении аудита ДФС в Черниговской области сообщили,

что, несмотря на значительное уменьшение количества проверок, суммы поступлений в

бюджета от аудиторской деятельности растут.

Так, в течение января-июля текущего года подразделениями аудита проведено

180 документальных проверок (48 плановых и 135 внеплановых). это вдвое

меньше, чем за 7 месяцев прошлого года.

По результатам контрольно-проверочных мероприятий нарушителям

доначислено денежных обязательств на сумму 47400000. гривен. В настоящее время уже

уплачено в сводный бюджет 26600000. гривен. Из этих средств 5600000. Грн.

пополнили местный бюджет.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.