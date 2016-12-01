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О предоставлении налогоплательщикам административных, консультативных и информационных услуг

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:01
  • Просмотров: 59
О предоставлении налогоплательщикам административных, консультативных и информационных услуг
По информации отдела организации работы ЦОП и предоставления
административных услуг Черниговской ОГНИ с начала
2017 за предоставлением административных услуг в Центр
обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в
Черниговской области обратилось более 293 000
субъектов предпринимательской деятельности и граждан города
Чернигов. Специалистами Центра обслуживания плательщиков
предоставлено более 20 000 административных, информационных и консультационных услуг.
Наиболее запрашиваемой среди услуг является выдача карточки налогоплательщика и
внесения в паспорт гражданина данных о регистрационном номере учетной карточки
плательщика, регистрация книги учета расчетных операций, регистрация книги учета
доходов плательщиков единого налога и книги учета доходов и расходов, предоставление выписки из
реестра плательщиков единого налога, выдача сведений из Государственного реестра физических
лиц-плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов.

Сектор организации работы Черниговской ОГНИ
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Источник: 4ernigiv.info

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