О предоставлении налогоплательщикам административных, консультативных и информационных услуг

По информации отдела организации работы ЦОП и предоставления

административных услуг Черниговской ОГНИ с начала

2017 за предоставлением административных услуг в Центр

обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в

Черниговской области обратилось более 293 000

субъектов предпринимательской деятельности и граждан города

Чернигов. Специалистами Центра обслуживания плательщиков

предоставлено более 20 000 административных, информационных и консультационных услуг.

Наиболее запрашиваемой среди услуг является выдача карточки налогоплательщика и

внесения в паспорт гражданина данных о регистрационном номере учетной карточки

плательщика, регистрация книги учета расчетных операций, регистрация книги учета

доходов плательщиков единого налога и книги учета доходов и расходов, предоставление выписки из

реестра плательщиков единого налога, выдача сведений из Государственного реестра физических

лиц-плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов.



Сектор организации работы Черниговской ОГНИ