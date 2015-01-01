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Рыбак в Черниговской области нарушил правила лова и нанес ущерб на 15 тысяч гривен

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:09
  • Просмотров: 71
Рыбак в Черниговской области нарушил правила лова и нанес ущерб на 15 тысяч гривенЧерниговский рыбоохранный патруль совместно с работниками сектора водной полиции ГУ Национальной полиции в Черниговской области во время проведения рыбоохранного рейда на реке Десна вблизи села Макошино, Менского района задержал местного жителя, который осуществлял лов водных биоресурсов запрещенным орудием лова рыбы – сеткой бредень.

Незаконным способом нарушитель выловил 8 кг рыбы: щука - 6 шт., линь - 1 шт., плотва - 40 шт., окунь - 32 шт., лещ - 55 шт. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляет 15 453 грн.

Во время задержания правонарушителем было оказано сопротивление, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Менского ОП ГУ ЧП в Черниговской области. По данному факту внесены сведения в единый реестр.

Составлен протокол об административном правонарушении и направлен в Менский районный суд Черниговской области для привлечения правонарушителя к ответственности в соответствии с нормами действующего и законодательства.

Черниговский рыбоохранный патруль просит сообщать о фактах нарушений правил рыболовства на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию 0-800-50-52-50 или на телефоны «горячей» линии Черниговского рыбоохранного патруля 0991121344 и (0462) 937557.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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