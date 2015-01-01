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Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка из Нежина просит о помощи

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:35
  • Просмотров: 60
Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка из Нежина просит о помощи
На Черниговщине окурок оставил без крыши над головой отца-одиночку с пятью детьми.

Теперь социальные службы угрожают забрать детей в интернат, несмотря на то что их родная мать не лишена родительских прав и живет в соседнем селе.

После развода соцслужбы поставили отцу условие - отдадут детей только, когда он сделает ремонт в доме.

После пожара снова может стать реальностью самый страшный из его страхов.

Подробнее в сюжете ТСН телеканала «1+1»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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