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Сотрудник черниговской автомойки украл машину клиента, чтобы покататься

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:28
  • Просмотров: 57
Сотрудник черниговской автомойки украл машину клиента, чтобы покататьсяСегодня, 15 августа, около пяти утра на линию «102» позвонил черниговец и сообщил, что с территории автомойки на ул. Толстого исчез его автомобиль Daewoo Lanos. Машину владелец оставил на мойке накануне, рассчитывая забрать ее утром. На поиски пропавшего авто было привлечено несколько экипажей, один из которых выехал непосредственно к заявителю.

Просмотрев видео с камер видеонаблюдения на территории автомойки, правоохранители установили, что к похищению машины может быть причастен ее работник. Информацию о личности вероятного похитителя сразу передали всем патрульным экипажам.

Примерно через час молодого человека, похожего на разыскиваемого по ориентировке, патрульные заметили на одной из улиц. Устанавливая данные лица, правоохранители выяснили, что это именно тот человек, которого они ищут.

22-летний парень признался, что взял машину с автомойки. Свои действия объяснил желанием покататься. Показал он и место, где в настоящее время находится транспортное средство (машину он бросил неподалеку).

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу, туда же доставили и владельца автомобиля.

Пресс-служба управления патрульной полиции в Черниговешаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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