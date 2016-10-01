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Невнимательный черниговский чиновник разозлил премьер-министра Украины

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:32
  • Просмотров: 56
Невнимательный черниговский чиновник разозлил премьер-министра УкраиныПремьер-министр Владимир Гройсман порекомендовал первому заместителю председателя Черниговской облгосадминистрации Леониду Сахневичу написать заявление на увольнение, сообщает «Укринформ».

Причина в том, что черниговский чиновник невнимательно слушал главу правительства. Инцидент произошел в ходе всеукраинского селекторного совещания по подготовке к новому учебному году.

Владимир Гройсман призвал губернаторов и мэров городов принять участие в августовских конференциях педагогов и пообещал лично прийти на такую ​​конференцию, а затем перешел к вопросам подготовки кадров в отраслях национальной экономики, формирования бизнес-климата, взаимодействия местной власти с предпринимателями и тому подобное.

Во время речи он внезапно попросил вывести на экран Чернигов и обратился к представителю Черниговской ОГА, с просьбой повторить свои последние слова.

Жертвой оказался первый заместитель губернатора Леонид Сахневич. Он попытался выкрутиться и заявил, что глава правительства рассказывал об августовских конференции.

- Ви неуважно слухали, що сказав прем’єр-міністр. Прем’єр-міністр говорив про національну економіку. Я думаю, що вам треба прийняти рішення і знайти собі іншу роботу. Ви почули мене?

Голові адміністрації напишіть заяву про звільнення і шукайте собі іншу роботу, я з вами працювати не буду, - возмутился Владимир Гройсман и добавил:

- Я говорю про національну економіку, я говорю про дітей у дитячих садочках, ви сидите, ляси точите.

После попытки первого заместителя председателя Черниговской ОГА принести извинения, глава правительства подчеркнул: «Вибачатись будете перед своєю дружиною, якщо, не дай Бог, зробите щось не так. У вашому серці має це боліти, а не вибачатися переді мною».

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Источник: 0462.ua

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