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Невнимательный черниговский чиновник разозлил премьер-министра Украины
- Вчера, 15:32
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Премьер-министр Владимир Гройсман порекомендовал первому заместителю председателя Черниговской облгосадминистрации Леониду Сахневичу написать заявление на увольнение, сообщает «Укринформ».
Причина в том, что черниговский чиновник невнимательно слушал главу правительства. Инцидент произошел в ходе всеукраинского селекторного совещания по подготовке к новому учебному году.
Владимир Гройсман призвал губернаторов и мэров городов принять участие в августовских конференциях педагогов и пообещал лично прийти на такую конференцию, а затем перешел к вопросам подготовки кадров в отраслях национальной экономики, формирования бизнес-климата, взаимодействия местной власти с предпринимателями и тому подобное.
Во время речи он внезапно попросил вывести на экран Чернигов и обратился к представителю Черниговской ОГА, с просьбой повторить свои последние слова.
Жертвой оказался первый заместитель губернатора Леонид Сахневич. Он попытался выкрутиться и заявил, что глава правительства рассказывал об августовских конференции.
- Ви неуважно слухали, що сказав прем’єр-міністр. Прем’єр-міністр говорив про національну економіку. Я думаю, що вам треба прийняти рішення і знайти собі іншу роботу. Ви почули мене?
Голові адміністрації напишіть заяву про звільнення і шукайте собі іншу роботу, я з вами працювати не буду, - возмутился Владимир Гройсман и добавил:
- Я говорю про національну економіку, я говорю про дітей у дитячих садочках, ви сидите, ляси точите.
После попытки первого заместителя председателя Черниговской ОГА принести извинения, глава правительства подчеркнул: «Вибачатись будете перед своєю дружиною, якщо, не дай Бог, зробите щось не так. У вашому серці має це боліти, а не вибачатися переді мною».
Укринформ
Причина в том, что черниговский чиновник невнимательно слушал главу правительства. Инцидент произошел в ходе всеукраинского селекторного совещания по подготовке к новому учебному году.
Владимир Гройсман призвал губернаторов и мэров городов принять участие в августовских конференциях педагогов и пообещал лично прийти на такую конференцию, а затем перешел к вопросам подготовки кадров в отраслях национальной экономики, формирования бизнес-климата, взаимодействия местной власти с предпринимателями и тому подобное.
Во время речи он внезапно попросил вывести на экран Чернигов и обратился к представителю Черниговской ОГА, с просьбой повторить свои последние слова.
Жертвой оказался первый заместитель губернатора Леонид Сахневич. Он попытался выкрутиться и заявил, что глава правительства рассказывал об августовских конференции.
- Ви неуважно слухали, що сказав прем’єр-міністр. Прем’єр-міністр говорив про національну економіку. Я думаю, що вам треба прийняти рішення і знайти собі іншу роботу. Ви почули мене?
Голові адміністрації напишіть заяву про звільнення і шукайте собі іншу роботу, я з вами працювати не буду, - возмутился Владимир Гройсман и добавил:
- Я говорю про національну економіку, я говорю про дітей у дитячих садочках, ви сидите, ляси точите.
После попытки первого заместителя председателя Черниговской ОГА принести извинения, глава правительства подчеркнул: «Вибачатись будете перед своєю дружиною, якщо, не дай Бог, зробите щось не так. У вашому серці має це боліти, а не вибачатися переді мною».
Укринформ
Источник: 0462.ua
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