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На Черниговщине осужденный выманивал деньги людей через Интернет

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:34
  • Просмотров: 58
На Черниговщине осужденный выманивал деньги людей через Интернет27-летний житель Черниговской области, находясь на испытательном сроке за совершение уголовного преступления изобрел для себя другой вид «заработка» - мошенничество с помощью сети Интернет.

Чтобы зарекомендовать себя, как добросовестного коммерсанта, злоумышленник даже зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель открыл банковский счет. Но все это было лишь для введения в заблуждение клиентов.

Злоумышленник начал размещать на сайте Интернет-объявлений информацию о товарах, которые в наличии у него не было. У своих жертв он требовал стопроцентную предоплату за товар, а после перечисления средств, связь прекращалась, продавец на контакт больше не выходил.

В ходе проведения ряда оперативных комбинаций сотрудниками киберполиции, злоумышленник был вычислен. Во время проведения санкционированного обыска по местам проживания подозреваемого, изъята компьютерная техника, с которой он осуществлял свою преступную деятельность и платежные банковские карточки, на которые потерпевшие перечисляли денежные средства.

Под влиянием собранных доказательств, парень признался в совершении уголовных преступлений. Круг лиц, пострадавших от неправомерной деятельности в настоящее время устанавливаются.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины ("мошенничество"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

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Источник: 0462.ua

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