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На Черниговщине осужденный выманивал деньги людей через Интернет
- Вчера, 16:34
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27-летний житель Черниговской области, находясь на испытательном сроке за совершение уголовного преступления изобрел для себя другой вид «заработка» - мошенничество с помощью сети Интернет.
Чтобы зарекомендовать себя, как добросовестного коммерсанта, злоумышленник даже зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель открыл банковский счет. Но все это было лишь для введения в заблуждение клиентов.
Злоумышленник начал размещать на сайте Интернет-объявлений информацию о товарах, которые в наличии у него не было. У своих жертв он требовал стопроцентную предоплату за товар, а после перечисления средств, связь прекращалась, продавец на контакт больше не выходил.
В ходе проведения ряда оперативных комбинаций сотрудниками киберполиции, злоумышленник был вычислен. Во время проведения санкционированного обыска по местам проживания подозреваемого, изъята компьютерная техника, с которой он осуществлял свою преступную деятельность и платежные банковские карточки, на которые потерпевшие перечисляли денежные средства.
Под влиянием собранных доказательств, парень признался в совершении уголовных преступлений. Круг лиц, пострадавших от неправомерной деятельности в настоящее время устанавливаются.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины ("мошенничество"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
Чтобы зарекомендовать себя, как добросовестного коммерсанта, злоумышленник даже зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель открыл банковский счет. Но все это было лишь для введения в заблуждение клиентов.
Злоумышленник начал размещать на сайте Интернет-объявлений информацию о товарах, которые в наличии у него не было. У своих жертв он требовал стопроцентную предоплату за товар, а после перечисления средств, связь прекращалась, продавец на контакт больше не выходил.
В ходе проведения ряда оперативных комбинаций сотрудниками киберполиции, злоумышленник был вычислен. Во время проведения санкционированного обыска по местам проживания подозреваемого, изъята компьютерная техника, с которой он осуществлял свою преступную деятельность и платежные банковские карточки, на которые потерпевшие перечисляли денежные средства.
Под влиянием собранных доказательств, парень признался в совершении уголовных преступлений. Круг лиц, пострадавших от неправомерной деятельности в настоящее время устанавливаются.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины ("мошенничество"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Сектор коммуникации полиции Черниговской области
Источник: 0462.ua
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