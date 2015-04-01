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В Чернигове выключили горячую воду. Завтра не вернут
- Вчера, 17:30
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Сегодня, 15 августа, черниговские многоэтажки, получающие горячую воду от ТЭЦ, остались без услуги.
В Черниговской ТЭЦ объяснили, что отключение произошло из-за ремонта на магитральных тепловых сетях.
Ремонтные работы растянутся на два дня. То есть, в среду, 16 августа, горячей воды тоже не будет.
Возобновится водоснабжение в четверг, 17 августа.
В Черниговской ТЭЦ объяснили, что отключение произошло из-за ремонта на магитральных тепловых сетях.
Ремонтные работы растянутся на два дня. То есть, в среду, 16 августа, горячей воды тоже не будет.
Возобновится водоснабжение в четверг, 17 августа.
Источник: 0462.ua
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