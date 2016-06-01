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Управление ЖКХ: "Остановки еще не получили законченный вид"

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:30
  • Просмотров: 51
Управление ЖКХ: "Остановки еще не получили законченный вид"Капитальный ремонт остановок выполняется в соответствии с Комплексной целевой Программы развития жилищно-коммунального хозяйства города Чернигова на 2017-2020 годы. Проектировщиком выступает ФОП Козырь А. И. Сообщает пресс-служба УЖКХ в ответ на обвинения в сети Интернет в неквалифицированном размещении общественных остановок.

Перечень объектов капремонта и их расположение утверждается депутатской комиссией по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи и энергосбережения Черниговского городского совета.

Новые остановочные конструкции оборудуются на уже существующих остановках общественного транспорта. Расположение новых мест ожидания может отличаться от предыдущих, ведь при проектировании и установке новых остановок, учитывались несколько факторов:

- коммуникации - часто под тротуаром проходят различные сети коммуникаций, расположения которых нужно учитывать;

- строительные нормы - в частности, расстояние от остановки до дороги должен составлять не менее 2 метров;

- удобство для пассажиров и возможность проведения механизированной уборки тротуаров;

- предписания Управления национальной полиции, с которым соглашалась проектно-сметная документация.


Работы по установке павильонов выполняются постепенно: сначала проводится бетонирование закладных деталей (по техническим нормам, бетонная смесь имеет сохнуть не менее 21 дня), после этого монтируется сама конструкция павильона, устанавливаются стеклянные элементы и асфальтируется прилегающая территория. То есть благоустройство площадки возле остановок проводится обязательно. Если асфальтирование еще не выполнено, то вскоре соответствующие работы будут проведены.


Что касается упомянутых в сети "Фейсбук" остановочных комплексов - по ул. Гетмана Полуботка возле ЧНПУ им. Шевченко и на пересечении просп. Победы с ул. 1 мая, то пока они не получили законченный вид - благоустройство прилегающей к ним территории еще будет проводиться.


Также сейчас рассматривается вопрос о возможности увеличения угла обзора проезжей части на остановке "5 Углов" (на пересечении пр. Победы с ул. 1 Мая).

В этом году планируется установить 100 остановок. Ежедневно ведутся работы по возведению в среднем 2 остановок.

Пресс-служба УЖКХ Черниговского горсоветашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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