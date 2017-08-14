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Дети Черниговщины отдыхают в Польше
- Вчера, 15:04
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Две недели отдыха для 45 детей из семей участников АТО организовано Великопольским воеводством. Сейчас они находятся в Польше в региональном центре для детей и молодежи города Рогозьно, сообщает Департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.
Для детей предусмотрено развлекательные программы: краеведческие экскурсии, познавательные тренинги, спортивные игры, занятия по скалодрому, скандинавской ходьбе, мини-курс по кулинарии «Мгновение вкуса» и другие.
Гости из Черниговщины уже успели побывать в развлекательном городке «Мальта Скай», зоопарке, аквапарке Познани, музее путешественника-литератора Аркадия Фидлера, а также на экскурсии дворцом Рачинских в Рогалини.
Кроме того, участники путешествия посетили администрацию Великопольского воеводства.
Маршал Марек Вожняк и член правления Марчеем Ситек провели экскурсию современным зданием администрации, рассказали о работе и административно-территориальном устройстве воеводства.
Отдых продлится до 18 августа.
cg.gov.ua
Для детей предусмотрено развлекательные программы: краеведческие экскурсии, познавательные тренинги, спортивные игры, занятия по скалодрому, скандинавской ходьбе, мини-курс по кулинарии «Мгновение вкуса» и другие.
Гости из Черниговщины уже успели побывать в развлекательном городке «Мальта Скай», зоопарке, аквапарке Познани, музее путешественника-литератора Аркадия Фидлера, а также на экскурсии дворцом Рачинских в Рогалини.
Кроме того, участники путешествия посетили администрацию Великопольского воеводства.
Маршал Марек Вожняк и член правления Марчеем Ситек провели экскурсию современным зданием администрации, рассказали о работе и административно-территориальном устройстве воеводства.
Отдых продлится до 18 августа.
cg.gov.ua
Источник: 0462.ua
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