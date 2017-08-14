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Дети Черниговщины отдыхают в Польше

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:04
  • Просмотров: 54
Дети Черниговщины отдыхают в ПольшеДве недели отдыха для 45 детей из семей участников АТО организовано Великопольским воеводством. Сейчас они находятся в Польше в региональном центре для детей и молодежи города Рогозьно, сообщает Департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА.

Для детей предусмотрено развлекательные программы: краеведческие экскурсии, познавательные тренинги, спортивные игры, занятия по скалодрому, скандинавской ходьбе, мини-курс по кулинарии «Мгновение вкуса» и другие.

Гости из Черниговщины уже успели побывать в развлекательном городке «Мальта Скай», зоопарке, аквапарке Познани, музее путешественника-литератора Аркадия Фидлера, а также на экскурсии дворцом Рачинских в Рогалини.

Кроме того, участники путешествия посетили администрацию Великопольского воеводства.

Маршал Марек Вожняк и член правления Марчеем Ситек провели экскурсию современным зданием администрации, рассказали о работе и административно-территориальном устройстве воеводства.

Отдых продлится до 18 августа.

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Источник: 0462.ua

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