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Черниговщина намолотила первый миллион тонн зерна

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:02
  • Просмотров: 54
Черниговщина намолотила первый миллион тонн зернаВ области завершается уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает Департамент агропромышленного развития Черниговской ОГА.

По данным структурных подразделений райгосадминистраций на 14 августа ранние зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади почти 250 тыс. га или 87% к прогнозируемым объемам сбора.

Намолочено более 1000000 тонн зерна, средняя урожайность превышает 40 ц / га.

Сельскохозяйственные предприятия 12 районов завершили уборку основных площадей данной группы культур, ими обмолочено 94-100% площадей.

Наибольший вал зерна имеют земледельцы Бахмачского (92 тыс. т), Прилукского (68 тыс. т) и Ичнянского (65 тыс. т) районов.

Лучшие качественные показатели - у аграриев Бахмачского, Варвинского, Срибнянского и Талалаивского районов, где средняя урожайность превышает 52 ц / га.

Кроме того, товаропроизводители области продолжают подготовку почвы под посев озимых культур урожая будущего года - 75 тыс. га, что превышает 41% к прогнозу.

Аграрии 14 районов проводят посев озимого рапса на зерно, ими уже посеяно почти 7 тыс. га или 38% прогнозируемого объема (прогноз посева 17,3 тыс. га).

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Источник: 0462.ua

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