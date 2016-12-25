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Нашли тело 13-летней девочки, на днях утонувшей в Десне
- Вчера, 17:02
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Сегодня, 16 августа, спасатели нашли тело девочки, пропавшей на пляже "Золотой берег" двумя днями ранее. Ее достали из Десны в районе пешеходного моста.
Об этом на своей странице написал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
14 августа 13-летний подросток отдыхала на пляже с мамой. Когда девочка нырнула и не появилась на поверхности воды, мама побежала за помощью. Однако спасатели ее не нашли.
Ранее рассматривалась версия, что девочка самостоятельно покинула территорию пляжа, так как до этого за ней замечалось подобное поведение.
Об этом на своей странице написал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
14 августа 13-летний подросток отдыхала на пляже с мамой. Когда девочка нырнула и не появилась на поверхности воды, мама побежала за помощью. Однако спасатели ее не нашли.
Ранее рассматривалась версия, что девочка самостоятельно покинула территорию пляжа, так как до этого за ней замечалось подобное поведение.
Источник: 0462.ua
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