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В Черниговской области из машины на ходу выпал ребенок

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:27
  • Просмотров: 50
В Черниговской области из машины на ходу выпал ребенокПроисшествие случилось в Бахмаче 15 августа около 8:30, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Во время движения автомобиля "ВАЗ-2109" из него выпал пассажир 2014 года рождения. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в Черниговскую областную больницу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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