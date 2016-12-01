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В Черниговской области из машины на ходу выпал ребенок
- Сегодня, 13:27
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Происшествие случилось в Бахмаче 15 августа около 8:30, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Во время движения автомобиля "ВАЗ-2109" из него выпал пассажир 2014 года рождения. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в Черниговскую областную больницу.
Во время движения автомобиля "ВАЗ-2109" из него выпал пассажир 2014 года рождения. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в Черниговскую областную больницу.
Источник: 0462.ua
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