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Троллейбусы выехали на улицы Чернигова. Обновлено
- Сегодня, 14:02
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Авария на тяговой подстанции Черниговского троллейбусного управления ликивдирована.
После 15.00 черниговские троллейбусы выехали на маршруты, сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.
Неисправность устраняли около 10 часов – поломка была зафиксирована в 5 часов утра, когда машины только-только стали выезжать из депо.
Причина – повреждение кабеля. Подробности пока что выясняются.
Директор КП ЧТУ Дмитрий Лавренюк:
- О третій години ночі зникло електропостачання в житлових масивах Рокосовського і Полуботка. Після того, як Обленерго дало напругу, в нас вимкнуло тягову підстанцію. Після того, як ми викликали електротехнічну лабораторію, з’ясувалося, що вийшов з ладу кабель довжиною більше 2 км, який знаходиться під землею. Очевидно, що є зв’язок між цими двома фактами.
Главный энергетик КП ЧТУ Вадим Федоренко:
- Близько третьої годин ночі надійшов телефонний дзвінок від диспетчера міських електромереж, що на нашій лінії коротке замикання, і що вони нас відключають. Після цього з дому вночі був викликаний начальник тягової підстанції й було прийняте рішення переключитися на резервну лінію (вона в нас є).
Тролейбуси вийшли з парку і дісталися району приблизно Красного мосту. Після цього запасна лінія теж відключилася з боку електромереж. Вони стверджують, що її вибило.
Була викликана наша електротехнічна лабораторія, яка почала випробовувати кабелі. Виявилося, що в нас пробитий кабель. У чому безпосередня причина того що сталося – будемо з’ясовувати.
После 15.00 черниговские троллейбусы выехали на маршруты, сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.
Неисправность устраняли около 10 часов – поломка была зафиксирована в 5 часов утра, когда машины только-только стали выезжать из депо.
Причина – повреждение кабеля. Подробности пока что выясняются.
Директор КП ЧТУ Дмитрий Лавренюк:
- О третій години ночі зникло електропостачання в житлових масивах Рокосовського і Полуботка. Після того, як Обленерго дало напругу, в нас вимкнуло тягову підстанцію. Після того, як ми викликали електротехнічну лабораторію, з’ясувалося, що вийшов з ладу кабель довжиною більше 2 км, який знаходиться під землею. Очевидно, що є зв’язок між цими двома фактами.
Главный энергетик КП ЧТУ Вадим Федоренко:
- Близько третьої годин ночі надійшов телефонний дзвінок від диспетчера міських електромереж, що на нашій лінії коротке замикання, і що вони нас відключають. Після цього з дому вночі був викликаний начальник тягової підстанції й було прийняте рішення переключитися на резервну лінію (вона в нас є).
Тролейбуси вийшли з парку і дісталися району приблизно Красного мосту. Після цього запасна лінія теж відключилася з боку електромереж. Вони стверджують, що її вибило.
Була викликана наша електротехнічна лабораторія, яка почала випробовувати кабелі. Виявилося, що в нас пробитий кабель. У чому безпосередня причина того що сталося – будемо з’ясовувати.
Источник: 0462.ua
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Троллейбусы выехали на улицы Чернигова
Авария на тяговой подстанции Черниговского троллейбусного управления ликивдирована.
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