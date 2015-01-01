4ернігів.інфо » Стрічка новин » В подземном переходе кладут плитку для ванной комнаты?
Противостояние вокруг материалов, которые используются в реконструкции подземного перехода на перекрестке проспектов Мира и Победы, набирает обороты.
Напомним, что на прошлой неделе черниговцы, с подачи общественного деятеля Александра Гашпара, начали обсуждать: как долго «проживет» плитка, которую используют для облицовки подземного перехода.
Предполагалось, что после первых морозов она начнет трескаться и отваливаться, поскольку, дескать, не предназначена для внешних работ.
В ответ пресс-служба Черниговского горсовета опубликовала сертификаты соответствия керамической плитки техническим требованиям к материалам для наружных работ.
Подлил масла в огонь и городской голова, уколовший активиста: «…ляпають язиками від неробства. Це робота така, наскільки я розумію. Відповідальності – нуль».
Ответ Александра Гашпара не заставил себя долго ждать. Изучив обнародованные документы и техническую документацию польского производителя плитки, он уличил власти в манипуляции.
Согласно выводам активиста, пресс-служба ссылается на документацию, которая касается плиток группы Bla, тогда как на упаковках в подземном переходе стоит маркировка Blll. А она предназначена только для внутренних работ.
«Плитки з маркуванням Alll і Blll придатні тільки для внутрішнього оздоблення… Відкриваємо гарантійні зобов'язання виробника і розуміємо, що в даному випадку 6-річна гарантія на плитку нам не світить, адже плитка використана не у відповідності до вищезазначеної технічної характеристики…», - написал Александр Гашпар.
Кроме того, он заявил в том, что сама реконструкция подземного перехода незаконна, поскольку в марте 2017 года была зарегистрирована только декларация на ремонт ступенек.
А вот полная реконструкция должна была начаться после проведения соответствующего тендера (он прошел в июле), но в реестре Госархстройинспекции нет разрашения на выполнение этих работ.
В подземном переходе кладут плитку для ванной комнаты?
- Сегодня, 14:29
- Просмотров: 23
Противостояние вокруг материалов, которые используются в реконструкции подземного перехода на перекрестке проспектов Мира и Победы, набирает обороты.
Напомним, что на прошлой неделе черниговцы, с подачи общественного деятеля Александра Гашпара, начали обсуждать: как долго «проживет» плитка, которую используют для облицовки подземного перехода.
Предполагалось, что после первых морозов она начнет трескаться и отваливаться, поскольку, дескать, не предназначена для внешних работ.
В ответ пресс-служба Черниговского горсовета опубликовала сертификаты соответствия керамической плитки техническим требованиям к материалам для наружных работ.
Подлил масла в огонь и городской голова, уколовший активиста: «…ляпають язиками від неробства. Це робота така, наскільки я розумію. Відповідальності – нуль».
Ответ Александра Гашпара не заставил себя долго ждать. Изучив обнародованные документы и техническую документацию польского производителя плитки, он уличил власти в манипуляции.
Согласно выводам активиста, пресс-служба ссылается на документацию, которая касается плиток группы Bla, тогда как на упаковках в подземном переходе стоит маркировка Blll. А она предназначена только для внутренних работ.
«Плитки з маркуванням Alll і Blll придатні тільки для внутрішнього оздоблення… Відкриваємо гарантійні зобов'язання виробника і розуміємо, що в даному випадку 6-річна гарантія на плитку нам не світить, адже плитка використана не у відповідності до вищезазначеної технічної характеристики…», - написал Александр Гашпар.
Кроме того, он заявил в том, что сама реконструкция подземного перехода незаконна, поскольку в марте 2017 года была зарегистрирована только декларация на ремонт ступенек.
А вот полная реконструкция должна была начаться после проведения соответствующего тендера (он прошел в июле), но в реестре Госархстройинспекции нет разрашения на выполнение этих работ.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Чиновники уверяют, что плитка в подземном переходе – качественная
Ремонт подземного перехода возле гостиницы «Украина» продолжается. На прошлой неделе черниговцы
Во время ремонта подземного перехода в Чернигове возникли проблемы (Фото)
Реконструкция подземки возле гостиницы «Украина» продолжается несколько месяцев.
Ремонт «подземки» у гостиницы «Украина» будет стоить больше 12 миллионов
Ремонт подземного перехода возле гостиницы «Украина» обойдется городскому бюджету в 12,3 миллиона
В подземном переходе у гостиницы "Украина" сегодня начнется ремонт
Об этом сообщил городской голова и поручил управлению ЖКХ распространить график работ, чтобы у
Скоро начнется реконструкция подземного перехода Чернигова
Несмотря на все сложности политического и социально-экономического характера и непредсказуемый
Проспект Победы в Чернигове могут перекрыть на три месяца
Если все пойдет, как было запланировано, то уже в начале 2014 года начнется реконструкция
Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка ... Полиция в Чернигове не оштрафовала водителей из свадебного к... Тест-драйв новой черниговской велодорожки: бордюры и нарушен... «Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П...
Добавить комментарий!