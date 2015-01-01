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В подземном переходе кладут плитку для ванной комнаты?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:29
  • Просмотров: 23
В подземном переходе кладут плитку для ванной комнаты?
В подземном переходе кладут плитку для ванной комнаты?Противостояние вокруг материалов, которые используются в реконструкции подземного перехода на перекрестке проспектов Мира и Победы, набирает обороты.

Напомним, что на прошлой неделе черниговцы, с подачи общественного деятеля Александра Гашпара, начали обсуждать: как долго «проживет» плитка, которую используют для облицовки подземного перехода.

Предполагалось, что после первых морозов она начнет трескаться и отваливаться, поскольку, дескать, не предназначена для внешних работ.

В ответ пресс-служба Черниговского горсовета опубликовала сертификаты соответствия керамической плитки техническим требованиям к материалам для наружных работ.

Подлил масла в огонь и городской голова, уколовший активиста: «…ляпають язиками від неробства. Це робота така, наскільки я розумію. Відповідальності – нуль».

Ответ Александра Гашпара не заставил себя долго ждать. Изучив обнародованные документы и техническую документацию польского производителя плитки, он уличил власти в манипуляции.

Согласно выводам активиста, пресс-служба ссылается на документацию, которая касается плиток группы Bla, тогда как на упаковках в подземном переходе стоит маркировка Blll. А она предназначена только для внутренних работ.





«Плитки з маркуванням Alll і Blll придатні тільки для внутрішнього оздоблення… Відкриваємо гарантійні зобов'язання виробника і розуміємо, що в даному випадку 6-річна гарантія на плитку нам не світить, адже плитка використана не у відповідності до вищезазначеної технічної характеристики…», - написал Александр Гашпар.

Кроме того, он заявил в том, что сама реконструкция подземного перехода незаконна, поскольку в марте 2017 года была зарегистрирована только декларация на ремонт ступенек.

А вот полная реконструкция должна была начаться после проведения соответствующего тендера (он прошел в июле), но в реестре Госархстройинспекции нет разрашения на выполнение этих работ.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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