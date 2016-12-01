4ернігів.інфо » Стрічка новин » Самая новая черниговская гостиница мэру не нравится
Самая новая черниговская гостиница мэру не нравится
- Сегодня, 15:32
- Просмотров: 30
Владислав Атрошенко высказал ряд претензий к отелю Reikartz, который недавно открылся в Чернигове не углу улиц Полуботка и Гончей.
В ходе расширенного совещания в горсовете, мэр озвучил предположение относительного того, что в гостинице манипулируют с темпами сдачи объекта.
Владислав Атрошенко не исключает того, что владельцы Reikartz специально затягивают с оформлением всех документов, чтобы не платить паевой взнос. То есть, реально гостиница работает, но по бумагам – полностью все еще не готова.
Задержка плоха еще и тем, что территория у готеля до сих пор не приведена в порядок. Также не готово к открытию скандинавское кафе, расположенное в этом же здании.
Кроме того, у городского головы есть вопросы и относительно мест для парковки для клиентов гостиницы.
Владислав Атрошенко распорядился изучить все обстоятельства и подготовить официальное обращение по этому поводу к владельцам международной сети отелей.
Напомним, что гостиница Reikartz в Чернигове была торжественно открыта 5 июля 2017 года. Участие в церемонии принимал и городской голова.
В ходе расширенного совещания в горсовете, мэр озвучил предположение относительного того, что в гостинице манипулируют с темпами сдачи объекта.
Владислав Атрошенко не исключает того, что владельцы Reikartz специально затягивают с оформлением всех документов, чтобы не платить паевой взнос. То есть, реально гостиница работает, но по бумагам – полностью все еще не готова.
Задержка плоха еще и тем, что территория у готеля до сих пор не приведена в порядок. Также не готово к открытию скандинавское кафе, расположенное в этом же здании.
Кроме того, у городского головы есть вопросы и относительно мест для парковки для клиентов гостиницы.
Владислав Атрошенко распорядился изучить все обстоятельства и подготовить официальное обращение по этому поводу к владельцам международной сети отелей.
Напомним, что гостиница Reikartz в Чернигове была торжественно открыта 5 июля 2017 года. Участие в церемонии принимал и городской голова.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Ради светофоров в Чернигове обрежут деревья
В ходе совещания в Черниговском городском совете Владислав Атрошенко распорядился отыскать все
На пляже будет еще одна велопарковка
На вчерашнем рабочем совещании в Черниговском городском совете чиновники обсудили дальнейшие планы
Атрошенко: мусор в Чернигове сортировать не получится
Городской голова Чернигова скептически настроен относительно способности черниговцев сортировать
Улица Рокоссовского – самая страшная в Чернигове
Так считает городской голова Владислав Атрошенко, составивший для паблика «Типовий Чернігів»
Индивидуальное отопление в Чернигове мэру не по душе
Тепло всем потребителям должны поставляться централизовано. Такое пожелание высказал на заседании
Владислав Атрошенко: Восстановление развалившегося общежития – риск для гор ...
Городской голова Чернигова рассказал о подводных камнях в вопросе отстройки общежития на ул.
Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка ... Полиция в Чернигове не оштрафовала водителей из свадебного к... Тест-драйв новой черниговской велодорожки: бордюры и нарушен... «Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П...
Добавить комментарий!