﻿﻿ Самая новая черниговская гостиница мэру не нравится » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Самая новая черниговская гостиница мэру не нравится
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Самая новая черниговская гостиница мэру не нравится

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:32
  • Просмотров: 30
Самая новая черниговская гостиница мэру не нравитсяВладислав Атрошенко высказал ряд претензий к отелю Reikartz, который недавно открылся в Чернигове не углу улиц Полуботка и Гончей.

В ходе расширенного совещания в горсовете, мэр озвучил предположение относительного того, что в гостинице манипулируют с темпами сдачи объекта.

Владислав Атрошенко не исключает того, что владельцы Reikartz специально затягивают с оформлением всех документов, чтобы не платить паевой взнос. То есть, реально гостиница работает, но по бумагам – полностью все еще не готова.

Задержка плоха еще и тем, что территория у готеля до сих пор не приведена в порядок. Также не готово к открытию скандинавское кафе, расположенное в этом же здании.

Кроме того, у городского головы есть вопросы и относительно мест для парковки для клиентов гостиницы.

Владислав Атрошенко распорядился изучить все обстоятельства и подготовить официальное обращение по этому поводу к владельцам международной сети отелей.

Напомним, что гостиница Reikartz в Чернигове была торжественно открыта 5 июля 2017 года. Участие в церемонии принимал и городской голова.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Ради светофоров в Чернигове обрежут деревья

В ходе совещания в Черниговском городском совете Владислав Атрошенко распорядился отыскать все

На пляже будет еще одна велопарковка

На вчерашнем рабочем совещании в Черниговском городском совете чиновники обсудили дальнейшие планы

Атрошенко: мусор в Чернигове сортировать не получится

Городской голова Чернигова скептически настроен относительно способности черниговцев сортировать

Улица Рокоссовского – самая страшная в Чернигове

Так считает городской голова Владислав Атрошенко, составивший для паблика «Типовий Чернігів»

Индивидуальное отопление в Чернигове мэру не по душе

Тепло всем потребителям должны поставляться централизовано. Такое пожелание высказал на заседании

Владислав Атрошенко: Восстановление развалившегося общежития – риск для гор ...

Городской голова Чернигова рассказал о подводных камнях в вопросе отстройки общежития на ул.
﻿
Видео
Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка ... Полиция в Чернигове не оштрафовала водителей из свадебного к... Тест-драйв новой черниговской велодорожки: бордюры и нарушен... «Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети