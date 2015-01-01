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В Чернигове 91-летнего участника войны выселяют из квартиры

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:34
  • Просмотров: 21
В Чернигове 91-летнего участника войны выселяют из квартиры
Старая 1-комнатная квартира в «хрущовке» стала объектом судебных войн между 91-летним черниговцев и новыми хозяевами жилья, сообщает «Дитинець».

В этой квартире с 2002 года дедушка жил со своей гражданской женой. Когда у обоих ухудшилось здоровье, мужчина временно перебрался к дочери, а к женщине приставили сиделку из соцслужб.

Дочь участника войны подозревает, что именно она «навела» на квартиру аферистов. Те, дескать, втерлись к старушке в доверие и завладели документами на жилье, оформив на себя право собственности.

А вот новые хозяева уверяют, что честно заплатили за покупку квартиры. Сделали это тайно, поскольку старушка не доверяла гражданскому мужу и его семье.

После оформления сделки купли-продажи женщина прожила лишь один месяц. После ее смерти и стало известно о претендентах на квартиру.

Суд первой инстанции встал на сторону владельцев жилья, но дочь старика не пустила исполнительную службу в квартиру.

В свою очередь полиция открыла уголовное производство, изъяла документы, касающиеся договора купли-продажи и отправила их на экспертизу.

Подробности – в сюжете телеканала «Дитинець»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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