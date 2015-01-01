4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове 91-летнего участника войны выселяют из квартиры
В Чернигове 91-летнего участника войны выселяют из квартиры
- Сегодня, 16:34
- Просмотров: 21
Старая 1-комнатная квартира в «хрущовке» стала объектом судебных войн между 91-летним черниговцев и новыми хозяевами жилья, сообщает «Дитинець».
В этой квартире с 2002 года дедушка жил со своей гражданской женой. Когда у обоих ухудшилось здоровье, мужчина временно перебрался к дочери, а к женщине приставили сиделку из соцслужб.
Дочь участника войны подозревает, что именно она «навела» на квартиру аферистов. Те, дескать, втерлись к старушке в доверие и завладели документами на жилье, оформив на себя право собственности.
А вот новые хозяева уверяют, что честно заплатили за покупку квартиры. Сделали это тайно, поскольку старушка не доверяла гражданскому мужу и его семье.
После оформления сделки купли-продажи женщина прожила лишь один месяц. После ее смерти и стало известно о претендентах на квартиру.
Суд первой инстанции встал на сторону владельцев жилья, но дочь старика не пустила исполнительную службу в квартиру.
В свою очередь полиция открыла уголовное производство, изъяла документы, касающиеся договора купли-продажи и отправила их на экспертизу.
Подробности – в сюжете телеканала «Дитинець»
В этой квартире с 2002 года дедушка жил со своей гражданской женой. Когда у обоих ухудшилось здоровье, мужчина временно перебрался к дочери, а к женщине приставили сиделку из соцслужб.
Дочь участника войны подозревает, что именно она «навела» на квартиру аферистов. Те, дескать, втерлись к старушке в доверие и завладели документами на жилье, оформив на себя право собственности.
А вот новые хозяева уверяют, что честно заплатили за покупку квартиры. Сделали это тайно, поскольку старушка не доверяла гражданскому мужу и его семье.
После оформления сделки купли-продажи женщина прожила лишь один месяц. После ее смерти и стало известно о претендентах на квартиру.
Суд первой инстанции встал на сторону владельцев жилья, но дочь старика не пустила исполнительную службу в квартиру.
В свою очередь полиция открыла уголовное производство, изъяла документы, касающиеся договора купли-продажи и отправила их на экспертизу.
Подробности – в сюжете телеканала «Дитинець»
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Черниговец превратил свою квартиру в оружейный склад
Житель Чернигова хранил в квартире 6 гранат, 500 патронов и переделанное охотничье оружие.
Семейная пара уже 20 лет не может поделить в Чернигове квартиру
Почти 20 лет Таисия Леоненко не может попасть в свою квартиру. Еще в 1996 году ее с двумя дочерьми
Приватизированное бомбоубежище на Черниговщине пытаются вернуть государству
Прокуратура области будет доказывать в суде кассационной инстанции незаконность пребывания в
За сколько можно купить квартиру в Чернигове в августе
В Чернигове наблюдается небольшой спрос на квартиры. Эксперты отмечают, что в августе деловая
В Чернигове бабушка пыталась выйти из квартиры по газовой трубе
8 октября в 08:23 в Чернигове в оперативно-координационного центра Управления ГСЧС позвонили
В Чернигове пытались дважды продать одну квартиру на Белова
Прокуратура Чернигова открыла уголовное производство по факту мошенничества с квартирой по ул.
Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка ... Полиция в Чернигове не оштрафовала водителей из свадебного к... Тест-драйв новой черниговской велодорожки: бордюры и нарушен... «Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П...
Добавить комментарий!