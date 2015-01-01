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В районах Черниговской области появятся новые автозаправки
- Сегодня, 17:38
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Вчера, 16 августа, на заседании областного архитектурно-градостроительного совета под председательством заместителя председателя ОГА Сергея Сергиенко обсудили и согласовали новые детальные планы земельных участков в нескольких районах, а также один генплан. Об этом сообщают на официальном сайте Черниговской облгосадминистрации.
Члены совета единогласно согласовали следующие проекты: Генеральный план Красиловки Козелецкого района и детальные планы территорий земельных участков в селе Вороньки Бобровицкого района и поселке городского типа Дмитровка Бахмачского района.
Также предварительно согласован с доработками детальный план земельного участка в Репках по улице Шевченко, 187 для изменения целевого назначения.
Так, теперь в Дмитровке и Репках построят автозаправочные станции. Местные жители поддержали проекты, ведь ранее в ближайших автозаправок был не один десяток километров.
В Вороньках для улучшения ведения товарно-сельскохозяйственного производства появится зерносушилка.
cg.gov.ua
Члены совета единогласно согласовали следующие проекты: Генеральный план Красиловки Козелецкого района и детальные планы территорий земельных участков в селе Вороньки Бобровицкого района и поселке городского типа Дмитровка Бахмачского района.
Также предварительно согласован с доработками детальный план земельного участка в Репках по улице Шевченко, 187 для изменения целевого назначения.
Так, теперь в Дмитровке и Репках построят автозаправочные станции. Местные жители поддержали проекты, ведь ранее в ближайших автозаправок был не один десяток километров.
В Вороньках для улучшения ведения товарно-сельскохозяйственного производства появится зерносушилка.
cg.gov.ua
Источник: 0462.ua
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