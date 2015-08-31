﻿﻿ В Чернигове создадут инклюзивно-ресурсный центр для особенных детей » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове создадут инклюзивно-ресурсный центр для особенных детей
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове создадут инклюзивно-ресурсный центр для особенных детей

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:39
  • Просмотров: 15
В Чернигове создадут инклюзивно-ресурсный центр для особенных детейВ Чернигове появится инклюзивно-ресурный центр для детей. Соответствующее решение было принято сегодня, 17 августа, городским советом.

Создание подобных коммунальных предприятий рекомендовано муниципалитету Кабинетом Министров. Они призваны обеспечить право детей с особыми образовательными потребностями от 2 до 18 лет на получение дошкольного и общего среднего образования, в том числе в профессионально-технических учебных заведениях.

В подобных учреждениях специалисты будут проводить комплексную оценку потребностей особенного ребенка (выявлять коэффициент его интеллекта, уровень психофизического развития), а также разрабатывать рекомендации по программе обучения и особенностям организации педагогического процесса в соответствии с потенциальными возможностями таких детей, проводить консультации с учителями и воспитателями по инклюзивному обучению, предоставлять психолого-педагогическую помощь детям и их родителям и пр.

В черниговском инклюзивно-ресурсном центре будет работать 12 сотрудников. Среди них учителя лечебной физкультуры, логопеды, дефектологи и практические психологи.

Центр откроют по адресу просп. Победы, 137.

За проект решения проголосовало 34 депутата городского совета.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В школах Чернигова готовятся принимать и детей с особыми потребностями

Сегодня очень актуальна проблема образовательной интеграции детей с нарушениями психофизического

А для вашего ребенка поменяют окна? Перечень работ по повышению энергоэффек ...

В бюджетных учреждениях Чернигова продолжается внедрение мер по повышению энергоэффективности

Нынешним летом для детей Черниговской области будет работать 462 лагеря

В этом году оздоровлением и отдыхом планируется охватить почти 52 000 детей области. Это чуть

Благодаря одному из проектов Общественного бюджета в Чернигове город дает п ...

С начала этого года в Чернигове среди других проектов-победителей бюджета участия начал

В Чернигове открыли Центр реабилитационных услуг для людей с особыми потреб ...

Новое учреждение открылось 1 декабря, на базе Черниговской областной благотворительной организации

В Чернигове дополнительно создадут пять инклюзивных классов и группу в детс ...

В Чернигове в 2015-2016 учебном году дополнительно создадут пять инклюзивных классов в
﻿
Видео
Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка ... Полиция в Чернигове не оштрафовала водителей из свадебного к... Тест-драйв новой черниговской велодорожки: бордюры и нарушен... «Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П...
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети