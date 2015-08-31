4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове создадут инклюзивно-ресурсный центр для особенных детей
В Чернигове создадут инклюзивно-ресурсный центр для особенных детей
- Сегодня, 18:39
- Просмотров: 15
В Чернигове появится инклюзивно-ресурный центр для детей. Соответствующее решение было принято сегодня, 17 августа, городским советом.
Создание подобных коммунальных предприятий рекомендовано муниципалитету Кабинетом Министров. Они призваны обеспечить право детей с особыми образовательными потребностями от 2 до 18 лет на получение дошкольного и общего среднего образования, в том числе в профессионально-технических учебных заведениях.
В подобных учреждениях специалисты будут проводить комплексную оценку потребностей особенного ребенка (выявлять коэффициент его интеллекта, уровень психофизического развития), а также разрабатывать рекомендации по программе обучения и особенностям организации педагогического процесса в соответствии с потенциальными возможностями таких детей, проводить консультации с учителями и воспитателями по инклюзивному обучению, предоставлять психолого-педагогическую помощь детям и их родителям и пр.
В черниговском инклюзивно-ресурсном центре будет работать 12 сотрудников. Среди них учителя лечебной физкультуры, логопеды, дефектологи и практические психологи.
Центр откроют по адресу просп. Победы, 137.
За проект решения проголосовало 34 депутата городского совета.
Создание подобных коммунальных предприятий рекомендовано муниципалитету Кабинетом Министров. Они призваны обеспечить право детей с особыми образовательными потребностями от 2 до 18 лет на получение дошкольного и общего среднего образования, в том числе в профессионально-технических учебных заведениях.
В подобных учреждениях специалисты будут проводить комплексную оценку потребностей особенного ребенка (выявлять коэффициент его интеллекта, уровень психофизического развития), а также разрабатывать рекомендации по программе обучения и особенностям организации педагогического процесса в соответствии с потенциальными возможностями таких детей, проводить консультации с учителями и воспитателями по инклюзивному обучению, предоставлять психолого-педагогическую помощь детям и их родителям и пр.
В черниговском инклюзивно-ресурсном центре будет работать 12 сотрудников. Среди них учителя лечебной физкультуры, логопеды, дефектологи и практические психологи.
Центр откроют по адресу просп. Победы, 137.
За проект решения проголосовало 34 депутата городского совета.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В школах Чернигова готовятся принимать и детей с особыми потребностями
Сегодня очень актуальна проблема образовательной интеграции детей с нарушениями психофизического
А для вашего ребенка поменяют окна? Перечень работ по повышению энергоэффек ...
В бюджетных учреждениях Чернигова продолжается внедрение мер по повышению энергоэффективности
Нынешним летом для детей Черниговской области будет работать 462 лагеря
В этом году оздоровлением и отдыхом планируется охватить почти 52 000 детей области. Это чуть
Благодаря одному из проектов Общественного бюджета в Чернигове город дает п ...
С начала этого года в Чернигове среди других проектов-победителей бюджета участия начал
В Чернигове открыли Центр реабилитационных услуг для людей с особыми потреб ...
Новое учреждение открылось 1 декабря, на базе Черниговской областной благотворительной организации
В Чернигове дополнительно создадут пять инклюзивных классов и группу в детс ...
В Чернигове в 2015-2016 учебном году дополнительно создадут пять инклюзивных классов в
Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка ... Полиция в Чернигове не оштрафовала водителей из свадебного к... Тест-драйв новой черниговской велодорожки: бордюры и нарушен... «Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ... Зарплата в больнице на Черниговщине – 200 грн за 3 месяца. П...
Добавить комментарий!