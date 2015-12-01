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Полиция Черниговщины задержала мужчину, до смерти забившего своего знакомого
- Сегодня, 15:01
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Под утро 15 августа в полицию Черниговщины поступило сообщение от женщины, которая в соседней квартире обнаружила окровавленный труп соседа. В результате оперативно-розыскных действий правоохранители вышли на след убийцы.
В доме пригородного населенного пункта Черниговского района ночью с 14 на 15 августа оборвалась жизнь 29-летнего мужчины. Как установили правоохранители, ближе к ночи к нему в гости пожаловал товарищ, лет на пять моложе.
На почве внезапной неприязни они подрались, но окончательную точку в конфликте поставил младший мужчина, нанеся многочисленные удары доской по голове оппонента. Один из таких ударов оказался роковым. Поняв, что произошло непоправимое, парень просто оставил дом.
Утром на месте убийства работала следственно-оперативная группа, судебно-медицинские эксперты и другие правоохранители. Голова погибшего была покрыта многочисленными ссадинами. Вскрытие подтвердило, что смерть наступила в результате отека головного мозга в результате внутричерепной травмы с переломом костей черепа.
В квартире были обнаружены следы и вещественные доказательства. В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители Черниговского районного отделения полиции установили, кто совершил кровавое убийство. Им оказался безработный и ранее судимый 24-летний парень из соседнего села. Он признался, в содеянном и дал правдивые показания.
В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.
В доме пригородного населенного пункта Черниговского района ночью с 14 на 15 августа оборвалась жизнь 29-летнего мужчины. Как установили правоохранители, ближе к ночи к нему в гости пожаловал товарищ, лет на пять моложе.
На почве внезапной неприязни они подрались, но окончательную точку в конфликте поставил младший мужчина, нанеся многочисленные удары доской по голове оппонента. Один из таких ударов оказался роковым. Поняв, что произошло непоправимое, парень просто оставил дом.
Утром на месте убийства работала следственно-оперативная группа, судебно-медицинские эксперты и другие правоохранители. Голова погибшего была покрыта многочисленными ссадинами. Вскрытие подтвердило, что смерть наступила в результате отека головного мозга в результате внутричерепной травмы с переломом костей черепа.
В квартире были обнаружены следы и вещественные доказательства. В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители Черниговского районного отделения полиции установили, кто совершил кровавое убийство. Им оказался безработный и ранее судимый 24-летний парень из соседнего села. Он признался, в содеянном и дал правдивые показания.
В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.
Источник: 0462.ua
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