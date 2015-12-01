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Пойдут ли черниговские депутаты и чиновники на школьные линейки?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:01
  • Просмотров: 20
Пойдут ли черниговские депутаты и чиновники на школьные линейки?Родительская общественность призвала чиновников и депутатов всех уровней не участвовать в школьных мероприятиях, посвященных 1 сентября. Соответствующее обращение опубликовно в Facebook-сообществе Родители SOS.

Родители обращаются к президенту Украины, премьер-министру, министрам, народным депутатам, депутатам и чиновникам на местном уровне.

В тексте обращения они просят тех, кто планирует в этом году посетить учебные заведения 1 сентября, не планировать торжественные мероприятия, а лучше – вовсе воздержаться от визитов

- Ваша присутність змушує наших дітей влаштовувати свято вам – інколи ви запізнюєтесь, інколи ваші промовисті промови занадто нудні та довгі.

Якщо ви не знаєте, то «святкове вбрання» навчального закладу – кульки, прапорці, вам квіти – це все за кошти нас, батьків, - говорится в обращении.

Также родители обращаются к чиновникам и депутатам с просьбой не дарить детям буквари со своими портретами, а лучше обеспечить своевременное поступление учебников в школы.

- Ми дуже хочемо подолати цю совкову традицію лінійок, але якщо ви будете туди приходити – ми ніколи не позбавимось цього совкового рудимента.

Якщо вже така нестерпна жага PR у навчальних закладах є, то не приїжджайте 1 вересня у школи, в які місцева влада вклала мільйони, приїдьте 2 вересня туди, де ваша допомога буде необхідною, де навіть за децентралізації, міська чи районна влада не переймається освітою.

Адреси навчальних закладів можемо вам надати, але зробіть це без пафосу та з метою допомогти, - просят родители школьников.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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