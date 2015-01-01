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В Черниговском районе увековечили мецената

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:02
  • Просмотров: 19
В Черниговском районе увековечили меценатаВ селе Петрушин на день села открыли мемориальную доску в честь земляка, известного общественного деятеля, благотворителя и мецената Александра Карпинского (1835-1883).

Александр Карпинский шесть лет успешно возглавлял Черниговскую губернскую земскую управу.

Он один из основателей Черниговской общественной библиотеки (библиотека им. Короленко). Входил в число учредителей и был первым директором Черниговского городского банка.

Меценат инициировал открытие в 1875 году в Петрушине начального народного училища с пятилетним сроком обучения и обеспечил его финансирование.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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