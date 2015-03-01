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Несмотря на ограничение движения грузовой транспорт не прекращает разрушать дороги Черниговской области
- Вчера, 13:09
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С целью сохранения дорожного покрытия от преждевременных разрушений Служба автомобильных дорог в Черниговской области совместно с управлением Укртрансбезопасности и управлением превентивной деятельности Главного управления национальной полиции проводит контроль и проверку весовых и габаритных параметров транспортных средств.
14 августа при работе габаритно-весового контроля на дороге государственного значения Р-12 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч (14км) был остановлен автомобиль марки FORD, который двигался по маршруту Чернигов – Корюковка. При проведении взвешивания были выявлены нарушения по весу на ось.
Общий вес – на 35,95т, сдвоенная ось – 26,50 т. Это превышает норму более чем на 65%. Наложен штраф в размере 737,10 евро.
Автодор напоминает, что с июня этого года на дорогах общего пользования, на время жаркой температуры воздуха (более 28 градусов), введено ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств массой свыше 24 т и нагрузкой на ось 7 т, с 10:00 до 22:00.
14 августа при работе габаритно-весового контроля на дороге государственного значения Р-12 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч (14км) был остановлен автомобиль марки FORD, который двигался по маршруту Чернигов – Корюковка. При проведении взвешивания были выявлены нарушения по весу на ось.
Общий вес – на 35,95т, сдвоенная ось – 26,50 т. Это превышает норму более чем на 65%. Наложен штраф в размере 737,10 евро.
Автодор напоминает, что с июня этого года на дорогах общего пользования, на время жаркой температуры воздуха (более 28 градусов), введено ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств массой свыше 24 т и нагрузкой на ось 7 т, с 10:00 до 22:00.
Источник: 0462.ua
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