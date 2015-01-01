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На Астре появится зебра с подсветкой
- Вчера, 14:11
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Пешеходный переход на улице Циолковского (Астра) будет подсвечиваться в темное время суток, сообщает управление ЖКХ.
Здесь устанавливается специальное освещение. Кроме того, появятся новые дорожные знаки со светоотражающими элементами.
Исполнителем работ выступает КП "Горсвет".
Здесь устанавливается специальное освещение. Кроме того, появятся новые дорожные знаки со светоотражающими элементами.
Исполнителем работ выступает КП "Горсвет".
Источник: 0462.ua
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