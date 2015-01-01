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На Астре появится зебра с подсветкой

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:11
  • Просмотров: 84
На Астре появится зебра с подсветкойПешеходный переход на улице Циолковского (Астра) будет подсвечиваться в темное время суток, сообщает управление ЖКХ.

Здесь устанавливается специальное освещение. Кроме того, появятся новые дорожные знаки со светоотражающими элементами.

Исполнителем работ выступает КП "Горсвет".шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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