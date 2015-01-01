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Футболист черниговской «Десны» сыграет за сборную Украины
- Вчера, 15:13
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Атакующий полузащитник «Десны» Максим Банасевич попал в состав украинской команды, которая уже вылетела в Тайвань для участия в летней Универсиаде.
«Олимпийские игры» для студентов пройдут с 19 по 30 августа. Футбольный турнир стартует даже раньше – 18 августа, а финальный матч назначен на 29 августа.
Украинцы выступят в одной группе со студенческими сборными Южной Корее, ЮАР и Аргентины.
19 августа. ЮАР – Украина
21 августа. Южная Корея – Украина
23 августа. Украина – Аргентина
С 25 августа начнется стадия плей-офф. Причем участие в ней примут все команды группового этапа. Победители групп будут бороться за места с 1 по 8, а аутсайдеры разыграют места с 9 по 16.
В составе сборной Украины – 20 человек. Среди них есть и бывшие футболисты «Десны»: защитник Рудольф Сухомлинов и полузащитник Михаил Козак.
Кроме того, изначально в заявке сборной значился еще один футболист «Десны» - Денис Фаворов. Однако его в клубе не отпустили.
Студент Национального университета физвоспитания и спорта Украины Максим Банасевич уже даже успел отличиться за сборную, отметившись голом в товарищеском матче против дублеров киевского «Динамо».
«Олимпийские игры» для студентов пройдут с 19 по 30 августа. Футбольный турнир стартует даже раньше – 18 августа, а финальный матч назначен на 29 августа.
Украинцы выступят в одной группе со студенческими сборными Южной Корее, ЮАР и Аргентины.
19 августа. ЮАР – Украина
21 августа. Южная Корея – Украина
23 августа. Украина – Аргентина
С 25 августа начнется стадия плей-офф. Причем участие в ней примут все команды группового этапа. Победители групп будут бороться за места с 1 по 8, а аутсайдеры разыграют места с 9 по 16.
В составе сборной Украины – 20 человек. Среди них есть и бывшие футболисты «Десны»: защитник Рудольф Сухомлинов и полузащитник Михаил Козак.
Кроме того, изначально в заявке сборной значился еще один футболист «Десны» - Денис Фаворов. Однако его в клубе не отпустили.
Студент Национального университета физвоспитания и спорта Украины Максим Банасевич уже даже успел отличиться за сборную, отметившись голом в товарищеском матче против дублеров киевского «Динамо».
Источник: 0462.ua
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