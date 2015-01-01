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Футболист черниговской «Десны» сыграет за сборную Украины

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:13
  • Просмотров: 83
Футболист черниговской «Десны» сыграет за сборную УкраиныАтакующий полузащитник «Десны» Максим Банасевич попал в состав украинской команды, которая уже вылетела в Тайвань для участия в летней Универсиаде.

«Олимпийские игры» для студентов пройдут с 19 по 30 августа. Футбольный турнир стартует даже раньше – 18 августа, а финальный матч назначен на 29 августа.

Украинцы выступят в одной группе со студенческими сборными Южной Корее, ЮАР и Аргентины.

19 августа. ЮАР – Украина

21 августа. Южная Корея – Украина

23 августа. Украина – Аргентина

С 25 августа начнется стадия плей-офф. Причем участие в ней примут все команды группового этапа. Победители групп будут бороться за места с 1 по 8, а аутсайдеры разыграют места с 9 по 16.

В составе сборной Украины – 20 человек. Среди них есть и бывшие футболисты «Десны»: защитник Рудольф Сухомлинов и полузащитник Михаил Козак.

Кроме того, изначально в заявке сборной значился еще один футболист «Десны» - Денис Фаворов. Однако его в клубе не отпустили.

Студент Национального университета физвоспитания и спорта Украины Максим Банасевич уже даже успел отличиться за сборную, отметившись голом в товарищеском матче против дублеров киевского «Динамо».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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