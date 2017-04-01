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Налоговая: Новые возможности Общедоступного информационно-справочного ресурса

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:33
  • Просмотров: 84
Налоговая: Новые возможности Общедоступного информационно-справочного ресурса
Черниговская ОГНИ информирует:
общедоступный информационно
справочный ресурс (далее - ЗРЕНИЕ) предоставляет
возможность пользователям оценить
качество унифицированных ответов на
вопрос, содержащиеся в разделе
«Вопросы-ответы из Базы знаний».
Оценка унифицированных ответов
фиксируется в ЗРЕНИЕ автоматически, а
зафиксирован результат отображается непосредственно на главной странице
ЗРЕНИЕ. К каждому ответу пользователь ЗРЕНИЕ имеет возможность оставить комментарий.
С детальной информацией предлагаем ознакомиться в разделе «О ресурс».
Государственная фискальная служба Украины приглашает принять участие в
оценке ответов и совместно направлять информационное пространство ЗРЕНИЕ на
аккумулирования информации по вопросам налогового, таможенного и иного
законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы ДФС,
что насущная для субъектов хозяйствования и граждан.

Сектор организации работы Черниговской ОГНИ
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Источник: 4ernigiv.info

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