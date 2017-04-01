Налоговая: Новые возможности Общедоступного информационно-справочного ресурса

Черниговская ОГНИ информирует:

общедоступный информационно

справочный ресурс (далее - ЗРЕНИЕ) предоставляет

возможность пользователям оценить

качество унифицированных ответов на

вопрос, содержащиеся в разделе

«Вопросы-ответы из Базы знаний».

Оценка унифицированных ответов

фиксируется в ЗРЕНИЕ автоматически, а

зафиксирован результат отображается непосредственно на главной странице

ЗРЕНИЕ. К каждому ответу пользователь ЗРЕНИЕ имеет возможность оставить комментарий.

С детальной информацией предлагаем ознакомиться в разделе «О ресурс».

Государственная фискальная служба Украины приглашает принять участие в

оценке ответов и совместно направлять информационное пространство ЗРЕНИЕ на

аккумулирования информации по вопросам налогового, таможенного и иного

законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы ДФС,

что насущная для субъектов хозяйствования и граждан.



Сектор организации работы Черниговской ОГНИ