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В течение 7 месяцев в поддержку украинской армии плательщики Черниговщины направили более 140 млн. гривен
- Вчера, 14:28
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За январь-июль 2017 налогоплательщики Черниговской области
направили для содействия обороноспособности Украины более 140 млн. грн.
военного сбора. Это на 29 млн. Грн. больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Наибольшие суммы поступили от налоговых агентов, состоящих на учете
в Черниговской, Прилуцком, Нежинской ОГНИ и Козелецком отделении
Нежинской ОГНИ.
При этом, общее количество таких агентов существенно не меняется,
расширяется сама база налогообложения. На этот показатель даже не повлиял
переход крупных предприятий области на обслуживание в г.. Киев.
Основной причиной увеличения суммы поступлений военного сбора являются
повышение уровня заработной платы, которая на протяжении 2017 года в сравнении с 2016-м
по области выросла с 3365 грн. в 4758 грн., и стала одним из важных шагов на
пути к постепенному выводу экономики области из тени и частичного уничтожения
такого явления, как заработная плата «в конвертах».
Напомним, что плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты,
получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты,
получают доходы в Украине, а также налоговые агенты. объектом налогообложения
военным сбором являются доходы, определенные статьей 163 Налогового кодекса Украины.
В частности, к таким доходам, кроме заработной платы, других поощрительных и
компенсационных или других выплат и вознаграждений, начисляемых выплачиваются
плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым
договорам, относятся арендная плата, выигрыш в государственную и негосударственную денежную
лотерею, купля / продажа движимого и недвижимого имущества, выплата дивидендов,
переоформления наследства и другие доходы. Ставка сбора составляет 1,5 проц. от
стоимости объекта налогообложения.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
направили для содействия обороноспособности Украины более 140 млн. грн.
военного сбора. Это на 29 млн. Грн. больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Наибольшие суммы поступили от налоговых агентов, состоящих на учете
в Черниговской, Прилуцком, Нежинской ОГНИ и Козелецком отделении
Нежинской ОГНИ.
При этом, общее количество таких агентов существенно не меняется,
расширяется сама база налогообложения. На этот показатель даже не повлиял
переход крупных предприятий области на обслуживание в г.. Киев.
Основной причиной увеличения суммы поступлений военного сбора являются
повышение уровня заработной платы, которая на протяжении 2017 года в сравнении с 2016-м
по области выросла с 3365 грн. в 4758 грн., и стала одним из важных шагов на
пути к постепенному выводу экономики области из тени и частичного уничтожения
такого явления, как заработная плата «в конвертах».
Напомним, что плательщиками военного сбора являются физические лица-резиденты,
получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты,
получают доходы в Украине, а также налоговые агенты. объектом налогообложения
военным сбором являются доходы, определенные статьей 163 Налогового кодекса Украины.
В частности, к таким доходам, кроме заработной платы, других поощрительных и
компенсационных или других выплат и вознаграждений, начисляемых выплачиваются
плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым
договорам, относятся арендная плата, выигрыш в государственную и негосударственную денежную
лотерею, купля / продажа движимого и недвижимого имущества, выплата дивидендов,
переоформления наследства и другие доходы. Ставка сбора составляет 1,5 проц. от
стоимости объекта налогообложения.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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