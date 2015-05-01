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В незаконных «экспортеров» ягод и грибов налоговой милицией изъято ценностей на 2,5 миллиона гривен
- Вчера, 15:31
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Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Черниговской области совместно с
прокуратурой Черниговской области раскрыли масштабную схему незаконного
экспорта товаров и пресекли попытку вывоза с территории Украины более 17 тонн
грибов и ягод неизвестного происхождения от фиктивного СХД.
В рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследование уголовного
производство по ч.1 ст.205 УК Украины установлено, что группа лиц скупала в
населения Черниговской области грибы и ягоды за наличные без отражения в
бухгалтерском и налоговом учете. В дальнейшем, от имени фиктивных СХД,
в зоне деятельности Черниговской таможни ДФС осуществляли таможенное оформление
грузов, а именно ягод и грибов, на вывоз в Литву.
В рамках досудебного расследования сотрудники налоговой милиции провели
ряд обысков, по результатам которых изъяли более 17 тонн ягод и грибов, денежные
средства в сумме 60,5 тыс. грн., транспортное средство, 16 банковских карточек, 11 печатей,
бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику и
незарегистрированное устройство для отстрела пуль травматического действия. Общая стоимость
изъятых товарно-материальных ценностей составила более 2500000. гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
прокуратурой Черниговской области раскрыли масштабную схему незаконного
экспорта товаров и пресекли попытку вывоза с территории Украины более 17 тонн
грибов и ягод неизвестного происхождения от фиктивного СХД.
В рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследование уголовного
производство по ч.1 ст.205 УК Украины установлено, что группа лиц скупала в
населения Черниговской области грибы и ягоды за наличные без отражения в
бухгалтерском и налоговом учете. В дальнейшем, от имени фиктивных СХД,
в зоне деятельности Черниговской таможни ДФС осуществляли таможенное оформление
грузов, а именно ягод и грибов, на вывоз в Литву.
В рамках досудебного расследования сотрудники налоговой милиции провели
ряд обысков, по результатам которых изъяли более 17 тонн ягод и грибов, денежные
средства в сумме 60,5 тыс. грн., транспортное средство, 16 банковских карточек, 11 печатей,
бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику и
незарегистрированное устройство для отстрела пуль травматического действия. Общая стоимость
изъятых товарно-материальных ценностей составила более 2500000. гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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