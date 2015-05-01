В незаконных «экспортеров» ягод и грибов налоговой милицией изъято ценностей на 2,5 миллиона гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Черниговской области совместно с

прокуратурой Черниговской области раскрыли масштабную схему незаконного

экспорта товаров и пресекли попытку вывоза с территории Украины более 17 тонн

грибов и ягод неизвестного происхождения от фиктивного СХД.

В рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследование уголовного

производство по ч.1 ст.205 УК Украины установлено, что группа лиц скупала в

населения Черниговской области грибы и ягоды за наличные без отражения в

бухгалтерском и налоговом учете. В дальнейшем, от имени фиктивных СХД,

в зоне деятельности Черниговской таможни ДФС осуществляли таможенное оформление

грузов, а именно ягод и грибов, на вывоз в Литву.

В рамках досудебного расследования сотрудники налоговой милиции провели

ряд обысков, по результатам которых изъяли более 17 тонн ягод и грибов, денежные

средства в сумме 60,5 тыс. грн., транспортное средство, 16 банковских карточек, 11 печатей,

бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику и

незарегистрированное устройство для отстрела пуль травматического действия. Общая стоимость

изъятых товарно-материальных ценностей составила более 2500000. гривен.

Расследование уголовного производства продолжается.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.