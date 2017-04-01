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Разъяснение относительно сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности
- Вчера, 16:32
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Расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров, предусмотренные в ст. 1
и 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» от
23.09.1994 года N185 / 94-ВР (далее - Закон №185 / 94-ВР), осуществляются в срок,
не превышает 180 календарных дней.
Если нерезидент не укладывается в установленные законом рамки, резидент
может обратиться в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сфере экономического развития (Минэкономразвития Украины), чтобы
удлинить разрешены законом 180 дней и избежать пени.
Сроки расчетов могут быть продлены только в случае выполнения
резидентами операций по договорам производственной кооперации,
комплексного строительства, тендерной поставки, гарантийного обслуживания,
поставки сложных технических изделий и товаров специального назначения (ч.1 ст. 6
Закона N185 / 94-ВР, п. 2 Порядка продления сроков расчетов по
внешнеэкономическим операциям, утвержденного постановлением КМУ от 29.12.07
г. №1409 (далее - Порядок №1409).
В заключении о продлении сроков расчетов по
внешнеэкономическим операциям Минэкономразвития Украины указывается срок,
на который продлен расчеты. Минэкономразвития Украины в течение пяти
рабочих дней с даты выдачи заключения информирует Национальный банк Украины и
центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует
государственную налоговую и таможенную политику, о выдаче такого заключения (ч.3 ст. 6 Закона
N185 / 94-ВР). Удлинять его можно неоднократно (абз. 3 п. 3 Порядка №1409).
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
и 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» от
23.09.1994 года N185 / 94-ВР (далее - Закон №185 / 94-ВР), осуществляются в срок,
не превышает 180 календарных дней.
Если нерезидент не укладывается в установленные законом рамки, резидент
может обратиться в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сфере экономического развития (Минэкономразвития Украины), чтобы
удлинить разрешены законом 180 дней и избежать пени.
Сроки расчетов могут быть продлены только в случае выполнения
резидентами операций по договорам производственной кооперации,
комплексного строительства, тендерной поставки, гарантийного обслуживания,
поставки сложных технических изделий и товаров специального назначения (ч.1 ст. 6
Закона N185 / 94-ВР, п. 2 Порядка продления сроков расчетов по
внешнеэкономическим операциям, утвержденного постановлением КМУ от 29.12.07
г. №1409 (далее - Порядок №1409).
В заключении о продлении сроков расчетов по
внешнеэкономическим операциям Минэкономразвития Украины указывается срок,
на который продлен расчеты. Минэкономразвития Украины в течение пяти
рабочих дней с даты выдачи заключения информирует Национальный банк Украины и
центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует
государственную налоговую и таможенную политику, о выдаче такого заключения (ч.3 ст. 6 Закона
N185 / 94-ВР). Удлинять его можно неоднократно (абз. 3 п. 3 Порядка №1409).
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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