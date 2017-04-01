Разъяснение относительно сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности

Расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров, предусмотренные в ст. 1

и 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» от

23.09.1994 года N185 / 94-ВР (далее - Закон №185 / 94-ВР), осуществляются в срок,

не превышает 180 календарных дней.

Если нерезидент не укладывается в установленные законом рамки, резидент

может обратиться в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную

политику в сфере экономического развития (Минэкономразвития Украины), чтобы

удлинить разрешены законом 180 дней и избежать пени.

Сроки расчетов могут быть продлены только в случае выполнения

резидентами операций по договорам производственной кооперации,

комплексного строительства, тендерной поставки, гарантийного обслуживания,

поставки сложных технических изделий и товаров специального назначения (ч.1 ст. 6

Закона N185 / 94-ВР, п. 2 Порядка продления сроков расчетов по

внешнеэкономическим операциям, утвержденного постановлением КМУ от 29.12.07

г. №1409 (далее - Порядок №1409).

В заключении о продлении сроков расчетов по

внешнеэкономическим операциям Минэкономразвития Украины указывается срок,

на который продлен расчеты. Минэкономразвития Украины в течение пяти

рабочих дней с даты выдачи заключения информирует Национальный банк Украины и

центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализует

государственную налоговую и таможенную политику, о выдаче такого заключения (ч.3 ст. 6 Закона

N185 / 94-ВР). Удлинять его можно неоднократно (абз. 3 п. 3 Порядка №1409).

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.