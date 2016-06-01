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Обстановка на границе в пределах региона

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:38
  • Просмотров: 70
Обстановка на границе в пределах региона
За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе
Украина в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и
контролируемой. На всем участке государственную границу охраняется усиленно, в
пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено
19,4 тыс. Человек и 3,4 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано
увеличение пассажирского и транспортного потоков 10% и 6% соответственно.
Через государственную границу не пропущено 5 человек, из которых один гражданин России,
что не смог подтвердить цель пребывания в Украине.
К административной ответственности за нарушение пограничного
режима и нарушение правил пребывания в Украине иностранных граждан и
лиц без гражданства привлечены 10 человек, на которых наложен штраф 3213
гривен.

Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
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Источник: 4ernigiv.info

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Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах

Новогодние приключения на границе

Через государственную границу Украины за прошедшие сутки в установленном порядке пропущено 5,5
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