Обстановка на границе в пределах региона

За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе

Украина в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и

контролируемой. На всем участке государственную границу охраняется усиленно, в

пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.

Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность

государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и

надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.

Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено

19,4 тыс. Человек и 3,4 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано

увеличение пассажирского и транспортного потоков 10% и 6% соответственно.

Через государственную границу не пропущено 5 человек, из которых один гражданин России,

что не смог подтвердить цель пребывания в Украине.

К административной ответственности за нарушение пограничного

режима и нарушение правил пребывания в Украине иностранных граждан и

лиц без гражданства привлечены 10 человек, на которых наложен штраф 3213

гривен.



Помощник начальника пограничного отряда

- начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудко