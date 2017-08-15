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Утвержден порядок перехода плательщиков налога на прибыль предприятий для представления упрощенной налоговой декларации
- Вчера, 16:02
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует:
15.08.2017 вступило в силу постановление Кабинета
Министров Украины от 9 августа 2017 № 592
«Об утверждении Порядка перехода плательщиков
налога на прибыль предприятий для представления
упрощенной налоговой декларации по такому налогу
и формы упрощенной налоговой декларации по
налога на прибыль предприятий,
облагается по ставке 0 процентов в соответствии
в пункт 44 подраздела 4 раздела XX «Переходные
положения »Налогового кодекса Украины» (далее -
Постановление).
Пунктом 44 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения»
Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) определено, что на период до 31
Декабрь 2021 применяется ставка ноль процентов для плательщиков налога
на прибыль, у которых годовой доход, определенный по правилам бухгалтерского
учета за последний годовой отчетный период, не превышающий трех миллионов
гривен и размер начисленной за каждый месяц отчетного периода заработной
платы (дохода) для каждого из работников, состоящих с налогоплательщиком
в трудовых отношениях, является не меньшим двух минимальных заработных плат, размер
которой установлено законом, и которые отвечают одному из следующих критериев:
а) образованы в установленном законом порядке после 1 января 2017;
б) действующие, у которых в течение трех последовательных предыдущих лет (или
в течение всех предыдущих периодов, если с момента их образования прошло
менее трех лет) ежегодный объем доходов задекларирован в сумме, не
превышает трех миллионов гривен, и в которых среднесписочная численность
работников в течение этого периода составляла от пяти до 20 человек;
в) были зарегистрированы плательщиками единого налога в установленном
законодательством порядке в период до 1 января 2017 года и в которых за последний
календарный год объем выручки от реализации продукции (товаров, работ,
услуг) составлял до трех миллионов гривен и среднесписочная численность
работников составляла от пяти до 50 человек.
Постановлением определено, что плательщики налога на прибыль
предприятий, которые отвечают критериям, определенным пунктом 44 подраздела
4 раздела XX «Переходные положения» Кодекса, и имеют право применять
ставка налога 0 процентов, по результатам каждого отчетного (налогового)
периода составляют упрощенную налоговую декларацию по данному налогу за
установленной форме и подают ее контролирующему органу в срок,
установленный Кодексом для годового отчетного (налогового) периода.
В случае если по результатам отчетного (налогового) периода отсутствуют
основания для применения ставки налога на прибыль предприятий 0
процентов, налогоплательщики подают контролирующему органу налоговую
декларацию по данному налогу в порядке, установленном Кодексом.
С текстом Постановления предлагаем ознакомиться воспользовавшись
разделом «Нормативные и информационные документы» Общедоступного
информационно-справочного ресурса ДФС Украины (http://zir.sfs.gov.ua).
Сектор организации работы Черниговской ОГНИ
15.08.2017 вступило в силу постановление Кабинета
Министров Украины от 9 августа 2017 № 592
«Об утверждении Порядка перехода плательщиков
налога на прибыль предприятий для представления
упрощенной налоговой декларации по такому налогу
и формы упрощенной налоговой декларации по
налога на прибыль предприятий,
облагается по ставке 0 процентов в соответствии
в пункт 44 подраздела 4 раздела XX «Переходные
положения »Налогового кодекса Украины» (далее -
Постановление).
Пунктом 44 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения»
Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) определено, что на период до 31
Декабрь 2021 применяется ставка ноль процентов для плательщиков налога
на прибыль, у которых годовой доход, определенный по правилам бухгалтерского
учета за последний годовой отчетный период, не превышающий трех миллионов
гривен и размер начисленной за каждый месяц отчетного периода заработной
платы (дохода) для каждого из работников, состоящих с налогоплательщиком
в трудовых отношениях, является не меньшим двух минимальных заработных плат, размер
которой установлено законом, и которые отвечают одному из следующих критериев:
а) образованы в установленном законом порядке после 1 января 2017;
б) действующие, у которых в течение трех последовательных предыдущих лет (или
в течение всех предыдущих периодов, если с момента их образования прошло
менее трех лет) ежегодный объем доходов задекларирован в сумме, не
превышает трех миллионов гривен, и в которых среднесписочная численность
работников в течение этого периода составляла от пяти до 20 человек;
в) были зарегистрированы плательщиками единого налога в установленном
законодательством порядке в период до 1 января 2017 года и в которых за последний
календарный год объем выручки от реализации продукции (товаров, работ,
услуг) составлял до трех миллионов гривен и среднесписочная численность
работников составляла от пяти до 50 человек.
Постановлением определено, что плательщики налога на прибыль
предприятий, которые отвечают критериям, определенным пунктом 44 подраздела
4 раздела XX «Переходные положения» Кодекса, и имеют право применять
ставка налога 0 процентов, по результатам каждого отчетного (налогового)
периода составляют упрощенную налоговую декларацию по данному налогу за
установленной форме и подают ее контролирующему органу в срок,
установленный Кодексом для годового отчетного (налогового) периода.
В случае если по результатам отчетного (налогового) периода отсутствуют
основания для применения ставки налога на прибыль предприятий 0
процентов, налогоплательщики подают контролирующему органу налоговую
декларацию по данному налогу в порядке, установленном Кодексом.
С текстом Постановления предлагаем ознакомиться воспользовавшись
разделом «Нормативные и информационные документы» Общедоступного
информационно-справочного ресурса ДФС Украины (http://zir.sfs.gov.ua).
Сектор организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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