Утвержден порядок перехода плательщиков налога на прибыль предприятий для представления упрощенной налоговой декларации

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует:



15.08.2017 вступило в силу постановление Кабинета

Министров Украины от 9 августа 2017 № 592

«Об утверждении Порядка перехода плательщиков

налога на прибыль предприятий для представления

упрощенной налоговой декларации по такому налогу

и формы упрощенной налоговой декларации по

налога на прибыль предприятий,

облагается по ставке 0 процентов в соответствии

в пункт 44 подраздела 4 раздела XX «Переходные

положения »Налогового кодекса Украины» (далее -

Постановление).



Пунктом 44 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения»

Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) определено, что на период до 31

Декабрь 2021 применяется ставка ноль процентов для плательщиков налога

на прибыль, у которых годовой доход, определенный по правилам бухгалтерского

учета за последний годовой отчетный период, не превышающий трех миллионов

гривен и размер начисленной за каждый месяц отчетного периода заработной

платы (дохода) для каждого из работников, состоящих с налогоплательщиком

в трудовых отношениях, является не меньшим двух минимальных заработных плат, размер

которой установлено законом, и которые отвечают одному из следующих критериев:

а) образованы в установленном законом порядке после 1 января 2017;

б) действующие, у которых в течение трех последовательных предыдущих лет (или

в течение всех предыдущих периодов, если с момента их образования прошло

менее трех лет) ежегодный объем доходов задекларирован в сумме, не

превышает трех миллионов гривен, и в которых среднесписочная численность

работников в течение этого периода составляла от пяти до 20 человек;

в) были зарегистрированы плательщиками единого налога в установленном

законодательством порядке в период до 1 января 2017 года и в которых за последний

календарный год объем выручки от реализации продукции (товаров, работ,

услуг) составлял до трех миллионов гривен и среднесписочная численность

работников составляла от пяти до 50 человек.

Постановлением определено, что плательщики налога на прибыль

предприятий, которые отвечают критериям, определенным пунктом 44 подраздела

4 раздела XX «Переходные положения» Кодекса, и имеют право применять

ставка налога 0 процентов, по результатам каждого отчетного (налогового)

периода составляют упрощенную налоговую декларацию по данному налогу за

установленной форме и подают ее контролирующему органу в срок,

установленный Кодексом для годового отчетного (налогового) периода.

В случае если по результатам отчетного (налогового) периода отсутствуют

основания для применения ставки налога на прибыль предприятий 0

процентов, налогоплательщики подают контролирующему органу налоговую

декларацию по данному налогу в порядке, установленном Кодексом.

С текстом Постановления предлагаем ознакомиться воспользовавшись

разделом «Нормативные и информационные документы» Общедоступного

информационно-справочного ресурса ДФС Украины (http://zir.sfs.gov.ua).

Сектор организации работы Черниговской ОГНИ