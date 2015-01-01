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В озере возле железнодорожной станции утонул мужчина
- Вчера, 17:03
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В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в селе Олешня Репкинского района в озере (около железнодорожной станции) нашли тело мужчины. Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников. Утопающим оказался житель села Строевка, 1965 года рождения. На теле видимых телесных повреждений не было, одежда и личные вещи находились на берегу. На Черниговщине этой неделе это не первый несчастный случай на воде.
Источник: http://cheline.com.ua
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