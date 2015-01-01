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Экспорт уверенно перекрывает импорт – Черниговская область сотрудничает со 127 странами мира

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 09:35
  • Просмотров: 46
Экспорт уверенно перекрывает импорт – Черниговская область сотрудничает со 127 странами мира261,5 млн. долл. США – экспорт, 209,5 млн. долл. США – импорт. Такой была внешняя торговля Черниговской области в январе-июне нынешнего года, – сообщает Главное управление статистики в Черниговской области.

Согласно этим данным, по сравнению с январем-июнем 2016 года экспорт увеличился на 43,2%, а импорт уменьшился на 5,1%.

Положительное сальдо внешней торговли товарами составило 52,0 млн. долл. США. Для сравнения: в январе-июне 2016 – было отрицательное – 38,2 млн. долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,25 (в январе-июне 2016 г. -
0,83).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами 127 стран мира.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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