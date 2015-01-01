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Черниговщина готова к зиме на 75%, уголь на ТЭЦ заготовлен по плану
- Вчера, 10:38
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На сегодня в области уровень подготовки объектов ЖКХ в среднем составляет 75%. Об этом сообщается на официальном сайте Черниговской облгосадминистрации.
– По объектам социальной сферы - 86%. Это 84,4% общеобразовательных учебных заведений, 88,9% - дошкольных и 78,8% учреждений здравоохранения. Готовность предприятий топливно-энергетического комплекса - 70%, - отметил заместитель главы Черниговской ОГА Сергей Сергиенко вчера, 17 августа, во время всеукраинского селекторного совещания, которое провел премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Также Сергиенко добавил, что КЭП «Черниговская ТЭЦ» ООО ФИРМЫ «ТЕХНОВА» заготовили 74 000 тонн угля, что соответствует плановым заданиям.
Заместитель председателя ОГА отметил, что под контролем находится состояние расчетов за потребленные энергоносители.
Так, в настоящее время предприятиями теплоэнергетики уплачено около 90% за потребленный природный газ.
Уровень расчетов за потребленную электрическую энергию всеми категориями потребителей за 7 месяцев 2017 составил 100,7% (население - 96,7%, учреждения государственного бюджета - 96,3%, учреждения местного бюджета — 100,2%).
Кроме того, Службой автомобильных дорог области заготовлено необходимое количество горюче-смазочных и посыпочными материалов. Решается вопрос по заготовке технической соли.
cg.gov.ua
– По объектам социальной сферы - 86%. Это 84,4% общеобразовательных учебных заведений, 88,9% - дошкольных и 78,8% учреждений здравоохранения. Готовность предприятий топливно-энергетического комплекса - 70%, - отметил заместитель главы Черниговской ОГА Сергей Сергиенко вчера, 17 августа, во время всеукраинского селекторного совещания, которое провел премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Также Сергиенко добавил, что КЭП «Черниговская ТЭЦ» ООО ФИРМЫ «ТЕХНОВА» заготовили 74 000 тонн угля, что соответствует плановым заданиям.
Заместитель председателя ОГА отметил, что под контролем находится состояние расчетов за потребленные энергоносители.
Так, в настоящее время предприятиями теплоэнергетики уплачено около 90% за потребленный природный газ.
Уровень расчетов за потребленную электрическую энергию всеми категориями потребителей за 7 месяцев 2017 составил 100,7% (население - 96,7%, учреждения государственного бюджета - 96,3%, учреждения местного бюджета — 100,2%).
Кроме того, Службой автомобильных дорог области заготовлено необходимое количество горюче-смазочных и посыпочными материалов. Решается вопрос по заготовке технической соли.
cg.gov.ua
Источник: 0462.ua
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