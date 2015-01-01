4ернігів.інфо » Стрічка новин » На два почетных черниговца стало больше
На два почетных черниговца стало больше
- Вчера, 11:41
- Просмотров: 45
Звание «Почетный гражданин города Чернигова» присвоено еще двум людям: Василию Пасичнику и Александру Норову.
На вчерашней сессии Черниговского городского совета депутаты поддержали проект решения о присвоении почетного звания двум выдающимся черниговцам.
Василий Пасичник – многолетний директор Черниговского областного центра медико-социальной реабилитации детей-инвалидов «Відродження».
В проекте решения написано, что звание ему присвоено «за выдающиеся заслуги в области здравоохранения и социальной защиты».
Поэт Александр Норов, умерший в 2015 году, преподавал на кафедре социальной педагогики Черниговского национального педагогического университета имени Шевченко и работал художественным руководителем Черниговского городского молодежного народного театра «Иллюминатор».
Звание присвоено ему «за выдающиеся заслуги в области культуры, воспитания и образования».
Справка
Звание «Почетный гражданин города Чернигова» - высшая награда территориальной громады Чернигова. Оно может быть присвоено гражданам Украины и других государств, которые своей профессиональной и общественной деятельностью внесли весомый вклад в развитие города, что способствовало подъему его авторитета как на государственном, так и на международном уровне.
Предложенные кандидатуры раз в год рассматривает специально созданная комиссия, после чего вопрос выносится на рассмотрение депутатов Черниговского городского совета.
Звание впервые было присвоено в 1967 году. На сегодня в списке почетных черниговцев уже 17 фамилий.
Среди отмеченных, в частности, несколько участников Второй мировой войны, космонавт Петр Климук, археолог Борис Рыбаков, хормейстер Любомир Боднарук, живописцы Владимир Емец и Анатолий Шкурко, бывший мэр Чернигова Виталий Косых, дирижер Николай Сукач и др.
Напомним, что ранее депутаты решили, что почетными гражданами Чернигова смогут стать бизнесмены, инвестировавшие миллионы евро в развитие города.
На вчерашней сессии Черниговского городского совета депутаты поддержали проект решения о присвоении почетного звания двум выдающимся черниговцам.
Василий Пасичник – многолетний директор Черниговского областного центра медико-социальной реабилитации детей-инвалидов «Відродження».
В проекте решения написано, что звание ему присвоено «за выдающиеся заслуги в области здравоохранения и социальной защиты».
Поэт Александр Норов, умерший в 2015 году, преподавал на кафедре социальной педагогики Черниговского национального педагогического университета имени Шевченко и работал художественным руководителем Черниговского городского молодежного народного театра «Иллюминатор».
Звание присвоено ему «за выдающиеся заслуги в области культуры, воспитания и образования».
Справка
Звание «Почетный гражданин города Чернигова» - высшая награда территориальной громады Чернигова. Оно может быть присвоено гражданам Украины и других государств, которые своей профессиональной и общественной деятельностью внесли весомый вклад в развитие города, что способствовало подъему его авторитета как на государственном, так и на международном уровне.
Предложенные кандидатуры раз в год рассматривает специально созданная комиссия, после чего вопрос выносится на рассмотрение депутатов Черниговского городского совета.
Звание впервые было присвоено в 1967 году. На сегодня в списке почетных черниговцев уже 17 фамилий.
Среди отмеченных, в частности, несколько участников Второй мировой войны, космонавт Петр Климук, археолог Борис Рыбаков, хормейстер Любомир Боднарук, живописцы Владимир Емец и Анатолий Шкурко, бывший мэр Чернигова Виталий Косых, дирижер Николай Сукач и др.
Напомним, что ранее депутаты решили, что почетными гражданами Чернигова смогут стать бизнесмены, инвестировавшие миллионы евро в развитие города.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В Чернигове могут появиться два новых почетных гражданина – Александр Норов ...
Сегодня, 31 июля, в Черниговском городском совете комиссия определилась с кандидатурами на
Почетным гражданином Чернигова можно стать за 2 миллиона евро
Соответствующее решение приняли депутаты Черниговского горсовета на вчерашней сессии. Инициатором
Порошенко наградил Атрошенко орденом «За заслуги»
Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Конституции Украины наградил мэра Чернигова
Почетным гражданином Чернигова можно будет стать за несколько миллионов евр ...
Соответствующий проект решения был подан на рассмотрение (и ратифицирован) исполкомом сегодня, 15
Черниговские активисты требуют от власти возможности для влияния
В Чернигове собирают подписи за внесение изменений в Устав территориальной общины и Положения о
Левко Лукьяненко номинирован на присвоение звания «Почетный гражданин Черни ...
Об этом на своей странице в соцсетях сообщил заместитель председателя Черниговской облрады
СБУ поймала черниговца завербованного российскими спецслужба... Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка ... Полиция в Чернигове не оштрафовала водителей из свадебного к... Тест-драйв новой черниговской велодорожки: бордюры и нарушен... «Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0 Черниговские бабушки рассказали как летали петь в Европу по ...
Добавить комментарий!