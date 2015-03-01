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Мужчину, который нашел клад в Черниговской области, будут судить
- Вчера, 12:44
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В Украине впервые будут судить человека, который нашел клад и не поделился с государством (ему грозит до 2 лет исправительных работ). Об этом сообщает from-ua.com, ссылаясь на «Вести».
Среди найденного – золотые и серебряные украшения XII века, которые впечатлили даже музейных работников.
Клад мужчина обнаружил с помощью металлоискателя возле села Троицкое в Черниговской области. Новостью он сразу поделился на форуме антикваров и рассказал, что находка была на глубине всего 40-50 см. За сережки, бусы, кулончики и колечки (всего 113 предметов) покупатели готовы были выложить 300 тыс. гривен.
Серебряный медальон с изображением святого Эммануила он продавал отдельно за 100 тыс. Коллекционеры отмечали его особенную ценность, а некоторые сайты даже внесли его в свои каталоги как очень редкую вещь. Именно после появления на аукционе ценностей СБУ открыла уголовное дело. «Согласно экспертной оценке, все сокровища представляют культурную, историческую ценность», – сказали «Вестям» в СБУ.
В селе о кладе узнали от нас и очень удивились. «У нас, в Троицком, клад? Не может такого быть!», - ответила нам местный почтальон. Само село упоминается в исторических летописях как древнерусское городище. Кто мог спрятать тут клад, местные не подозревают. А вот на форумах допускают, что спрятан он был зажиточной семьей от татаро-монголов.
«Вероятно, ценности принадлежали богатой семье, украшения собирались в течение нескольких поколений и были спрятаны скорее всего во время нашествия татаро-монголов», - написал один из пользователей форума «Виолити». В музее, который проводил экспертизу, подробностей рассказать не могут из-за тайны следствия. Но уверяют, что украшения представляют огромную ценность.
«Клад датируется XII-XIII веками. Теперь в судебном порядке должно быть доказано, что сокровища были добыты незаконным путем, являются государственной собственностью. А тот, кто их пытался продать, должен понести наказание. В распоряжении государства подобных предметов не так много, и находка является очень ценной», – сказал «Вестям» директор музея Сергей Лаевский.
В Департаменте культуры Черниговской области говорят, что их регион привлекает «черных археологов». «У нас памятников археологии – 5 тысяч. Находят их через государственный реестр в открытом доступе. Туда заносятся самые интересные. И ситуация двоякая: информация должна быть открытой, но ею пользуются злоумышленники. У нас во многих районах были случаи задержания кладоискателей, но дела закрывались. В деле этого клада от имени государства мы будем пострадавшей стороной», - говорит замначальника отдела охраны культурного наследия Любовь Дудко.
По закону клад должен быть передан государству, а искатель может получить 25% от находки. Но «черные археологи» пользуются дырами в законе. «Согласно Гражданскому кодексу, сокровище - это деньги или ценные вещи, которые специально были спрятаны, не забраны собственником и потом случайно кем-то обнаружены. Правовой статус сокровища на археологические находки не распространяется. А черные археологи любые ценные вещи, которые они нашли, пытаются представить, будто они нашли именно археологическую ценность. Но дело в том, что природа клада состоит в его случайном обнаружении. А если человек ходит с металлоискателем, значит этой деятельностью он занимается сознательно», - говорит директор Охранной археологической службы Украины Антон Корвин-Пиотровский.
Черные археологи на правах анонимности рассказали нам, как они ищут ценные реликвии. «Местность выбирается не случайно – это исчезнувшие села и хутора, которые остались на старых картах. Раньше люди прятали свои ценности в углах домов, поэтому даже если дома уже не существует, то вероятность найти там клад достаточно высока. Более серьезные находки, клады или деньги закапывались возле дорог. И, как правило, старые дороги совпадают с современными. Также очень много находок делается в полях, особенно там, где могли быть курганы или поселения. Иногда селяне плугом вытягивают старинные монеты или предметы быта. И практически в каждом украинском селе есть хоть по одному металлоискателю», - рассказал один из кладоискателей.
Он добавляет, что у кладоискателей в эти дни как раз начинается сезон. «После уборки урожая он самый прибыльный. Ведь кое-какие находки могут быть на поверхности. Также это позволит избежать конфликтных ситуаций, ведь если фермер увидит, что кто-то лазит по вспаханному полю, то может настучать по голове. Что касается сдачи найденного в музеи, то я знаю несколько случаев, когда люди действительно пытались это сделать. Но это такая бюрократия, что никто не хочет связываться. Проще выложить находки на антикварный форум или продать на блошином рынке». – уверил нас собеседник.
При этом никто из экспертов не мог вспомнить случай, чтобы за клад человека наказывали. Нет таких прецедентов и в реестре судебных решений. «У нас были похожие случаю, привлекали за перевозку ценностей. Но вот с кладом тоже не могу вспомнить», - подтвердил наши предположения спикер СБУ Черниговской области Ярослав Молочко. Сам кладоискатель отказался рассказать подробности «Вестям». «Когда я буду готов, я вам позвоню», - пообещал подозреваемый.
from-ua.com
Среди найденного – золотые и серебряные украшения XII века, которые впечатлили даже музейных работников.
Клад мужчина обнаружил с помощью металлоискателя возле села Троицкое в Черниговской области. Новостью он сразу поделился на форуме антикваров и рассказал, что находка была на глубине всего 40-50 см. За сережки, бусы, кулончики и колечки (всего 113 предметов) покупатели готовы были выложить 300 тыс. гривен.
Серебряный медальон с изображением святого Эммануила он продавал отдельно за 100 тыс. Коллекционеры отмечали его особенную ценность, а некоторые сайты даже внесли его в свои каталоги как очень редкую вещь. Именно после появления на аукционе ценностей СБУ открыла уголовное дело. «Согласно экспертной оценке, все сокровища представляют культурную, историческую ценность», – сказали «Вестям» в СБУ.
В селе о кладе узнали от нас и очень удивились. «У нас, в Троицком, клад? Не может такого быть!», - ответила нам местный почтальон. Само село упоминается в исторических летописях как древнерусское городище. Кто мог спрятать тут клад, местные не подозревают. А вот на форумах допускают, что спрятан он был зажиточной семьей от татаро-монголов.
«Вероятно, ценности принадлежали богатой семье, украшения собирались в течение нескольких поколений и были спрятаны скорее всего во время нашествия татаро-монголов», - написал один из пользователей форума «Виолити». В музее, который проводил экспертизу, подробностей рассказать не могут из-за тайны следствия. Но уверяют, что украшения представляют огромную ценность.
«Клад датируется XII-XIII веками. Теперь в судебном порядке должно быть доказано, что сокровища были добыты незаконным путем, являются государственной собственностью. А тот, кто их пытался продать, должен понести наказание. В распоряжении государства подобных предметов не так много, и находка является очень ценной», – сказал «Вестям» директор музея Сергей Лаевский.
В Департаменте культуры Черниговской области говорят, что их регион привлекает «черных археологов». «У нас памятников археологии – 5 тысяч. Находят их через государственный реестр в открытом доступе. Туда заносятся самые интересные. И ситуация двоякая: информация должна быть открытой, но ею пользуются злоумышленники. У нас во многих районах были случаи задержания кладоискателей, но дела закрывались. В деле этого клада от имени государства мы будем пострадавшей стороной», - говорит замначальника отдела охраны культурного наследия Любовь Дудко.
По закону клад должен быть передан государству, а искатель может получить 25% от находки. Но «черные археологи» пользуются дырами в законе. «Согласно Гражданскому кодексу, сокровище - это деньги или ценные вещи, которые специально были спрятаны, не забраны собственником и потом случайно кем-то обнаружены. Правовой статус сокровища на археологические находки не распространяется. А черные археологи любые ценные вещи, которые они нашли, пытаются представить, будто они нашли именно археологическую ценность. Но дело в том, что природа клада состоит в его случайном обнаружении. А если человек ходит с металлоискателем, значит этой деятельностью он занимается сознательно», - говорит директор Охранной археологической службы Украины Антон Корвин-Пиотровский.
Черные археологи на правах анонимности рассказали нам, как они ищут ценные реликвии. «Местность выбирается не случайно – это исчезнувшие села и хутора, которые остались на старых картах. Раньше люди прятали свои ценности в углах домов, поэтому даже если дома уже не существует, то вероятность найти там клад достаточно высока. Более серьезные находки, клады или деньги закапывались возле дорог. И, как правило, старые дороги совпадают с современными. Также очень много находок делается в полях, особенно там, где могли быть курганы или поселения. Иногда селяне плугом вытягивают старинные монеты или предметы быта. И практически в каждом украинском селе есть хоть по одному металлоискателю», - рассказал один из кладоискателей.
Он добавляет, что у кладоискателей в эти дни как раз начинается сезон. «После уборки урожая он самый прибыльный. Ведь кое-какие находки могут быть на поверхности. Также это позволит избежать конфликтных ситуаций, ведь если фермер увидит, что кто-то лазит по вспаханному полю, то может настучать по голове. Что касается сдачи найденного в музеи, то я знаю несколько случаев, когда люди действительно пытались это сделать. Но это такая бюрократия, что никто не хочет связываться. Проще выложить находки на антикварный форум или продать на блошином рынке». – уверил нас собеседник.
При этом никто из экспертов не мог вспомнить случай, чтобы за клад человека наказывали. Нет таких прецедентов и в реестре судебных решений. «У нас были похожие случаю, привлекали за перевозку ценностей. Но вот с кладом тоже не могу вспомнить», - подтвердил наши предположения спикер СБУ Черниговской области Ярослав Молочко. Сам кладоискатель отказался рассказать подробности «Вестям». «Когда я буду готов, я вам позвоню», - пообещал подозреваемый.
from-ua.com
Источник: 0462.ua
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