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Разница в ценах на продукты в разных регионах Украины – космическая!
- Вчера, 13:46
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Эксперты Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей проанализировали, насколько отличаются цены на продукты питания в разных регионах страны. Как оказалось, разница существенна, – сообщает agrostory.com, ссылаясь на директора Ассоциации Алексея Дорошенко.
«К сожалению, картина грустная, и говорит о том, что настоящего рынка у нас нет, или нет государственных органов, которые это считают», – написал Дорошенко на своей страничке в Facebook
Согласно данным Госстата, по состоянию на конец июля из списка социальных продуктов в шести наименованиях разница в цене превышает 15 грн. за килограмм между разными областями Украины.
Несомненным лидером этого рейтинга является сало. Средняя цена на этот важный для украинцев продукт в столице в 3 раза превышает среднюю цену в Тернопольской области. Разница просто космическая – 61 грн. Таким образом, в Киеве средняя цена составляет 91,4 грн/кг, а в Тернопольской области – 29,8 грн/кг.
На втором месте в этом рейтинге стоит сливочное масло – разница в цене составляет 39 грн. Самая высокая цена зафиксирована, опять-таки, в Киевской области – 163,2 грн/кг. А вот в той же Тернопольской области масло предлагают по средней цене в 124,4 грн/кг.
Третьим в рейтинге оказался сыр, разница в цене на который достигает 31 грн. В Волынской области средняя цена на указанный продукт составляет 101,6 грн/кг, а в Житомирской – 124,4 грн/кг.
На четвертом месте – говядина с разницей в цене, равной 30 грн. В Черновицкой области ее предлагают по 123,2 грн/кг, в то время как в Полтавской – по 93,2 грн/кг.
А замыкает пятерку лидеров этого рейтинга «социальная» колбаса, разница в цене на которую составляет почти 19 грн. Дороже всего ее покупают жители Одесской области – по 76,7 грн/кг, а дешевле всего – буковинцы – по 58,1 грн/кг.
«Вызвана столь большая разница в ценах не только, а может и не столько, реальным положением вещей, сколько полной катастрофой органов статистики и мониторинга. Правительство должно взяться за отрасль статистики, потому что все экономические шаги основываются на цифрах, которые предоставляет Госстат. Если на таких элементарных вещах можно показать некомпетентность людей, работающих в ведомстве, то что можно говорить о сложных расчетах Кабинета Министров и экономических реформах, основанных на недостоверной информации», – подчеркнул Алексей Дорошенко.
agrostory.com
«К сожалению, картина грустная, и говорит о том, что настоящего рынка у нас нет, или нет государственных органов, которые это считают», – написал Дорошенко на своей страничке в Facebook
Согласно данным Госстата, по состоянию на конец июля из списка социальных продуктов в шести наименованиях разница в цене превышает 15 грн. за килограмм между разными областями Украины.
Несомненным лидером этого рейтинга является сало. Средняя цена на этот важный для украинцев продукт в столице в 3 раза превышает среднюю цену в Тернопольской области. Разница просто космическая – 61 грн. Таким образом, в Киеве средняя цена составляет 91,4 грн/кг, а в Тернопольской области – 29,8 грн/кг.
На втором месте в этом рейтинге стоит сливочное масло – разница в цене составляет 39 грн. Самая высокая цена зафиксирована, опять-таки, в Киевской области – 163,2 грн/кг. А вот в той же Тернопольской области масло предлагают по средней цене в 124,4 грн/кг.
Третьим в рейтинге оказался сыр, разница в цене на который достигает 31 грн. В Волынской области средняя цена на указанный продукт составляет 101,6 грн/кг, а в Житомирской – 124,4 грн/кг.
На четвертом месте – говядина с разницей в цене, равной 30 грн. В Черновицкой области ее предлагают по 123,2 грн/кг, в то время как в Полтавской – по 93,2 грн/кг.
А замыкает пятерку лидеров этого рейтинга «социальная» колбаса, разница в цене на которую составляет почти 19 грн. Дороже всего ее покупают жители Одесской области – по 76,7 грн/кг, а дешевле всего – буковинцы – по 58,1 грн/кг.
«Вызвана столь большая разница в ценах не только, а может и не столько, реальным положением вещей, сколько полной катастрофой органов статистики и мониторинга. Правительство должно взяться за отрасль статистики, потому что все экономические шаги основываются на цифрах, которые предоставляет Госстат. Если на таких элементарных вещах можно показать некомпетентность людей, работающих в ведомстве, то что можно говорить о сложных расчетах Кабинета Министров и экономических реформах, основанных на недостоверной информации», – подчеркнул Алексей Дорошенко.
agrostory.com
Источник: 0462.ua
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