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Новые остановки в Чернигове появляются хаотично из-за компромиса с бизнесменами
- Вчера, 14:48
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Експерти Української Асоціації постачальників торговельних мереж проаналізували, наскільки відрізняються ціни на продукти харчування в різних регіонах країни. Як виявилося, різниця істотна, - повідомляє agrostory.com, посилаючись на директора Асоціації Олексія Дорошенко.
«На жаль, картина сумна, і говорить про те, що справжнього ринку у нас немає, або немає державних органів, які це вважають", - написав Дорошенко на своїй сторінці в Facebook
Згідно з даними Держстату, станом на кінець липня зі списку соціальних продуктів в шести найменуваннях різниця в ціні перевищує 15 грн. за кілограм між різними областями України.
Безсумнівним лідером цього рейтингу є сало. Середня ціна на цей важливий для українців продукт в столиці в 3 рази перевищує середню ціну в Тернопільській області. Різниця просто космічна - 61 грн. Таким чином, в Києві середня ціна складає 91,4 грн / кг, а в Тернопільській області - 29,8 грн / кг.
На другому місці в цьому рейтингу стоїть вершкове масло - різниця в ціні становить 39 грн. Найвища ціна зафіксована, знову-таки, в Київській області - 163,2 грн / кг. А ось в тій же Тернопільщині масло пропонують за середньою ціною в 124,4 грн / кг.
Третім в рейтингу опинився сир, різниця в ціні на який досягає 31 грн. У Волинській області середня ціна на вказаний продукт становить 101,6 грн / кг, а в Житомирській - 124,4 грн / кг.
На четвертому місці - яловичина з різницею в ціні, що дорівнює 30 грн. У Чернівецькій області її пропонують за 123,2 грн / кг, в той час як в Полтавській - по 93,2 грн / кг.
А замикає п'ятірку лідерів цього рейтингу «соціальна» ковбаса, різниця в ціні на яку становить майже 19 грн. Найдорожче її купують жителі Одеської області - по 76,7 грн / кг, а найдешевше - буковинці - по 58,1 грн / кг.
«Викликана така велика різниця в цінах не тільки, а може і не стільки, реальним станом речей, скільки повною катастрофою органів статистики та моніторингу. Уряд повинен взятися за галузь статистики, тому що всі економічні кроки грунтуються на цифрах, які надає Держстат. Якщо на таких елементарних речах можна показати некомпетентність людей, які працюють у відомстві, то що можна говорити про складні розрахунки Кабінету Міністрів і економічних реформах, заснованих на недостовірній інформації », - підкреслив Олексій Дорошенко.
agrostory.com
«На жаль, картина сумна, і говорить про те, що справжнього ринку у нас немає, або немає державних органів, які це вважають", - написав Дорошенко на своїй сторінці в Facebook
Згідно з даними Держстату, станом на кінець липня зі списку соціальних продуктів в шести найменуваннях різниця в ціні перевищує 15 грн. за кілограм між різними областями України.
Безсумнівним лідером цього рейтингу є сало. Середня ціна на цей важливий для українців продукт в столиці в 3 рази перевищує середню ціну в Тернопільській області. Різниця просто космічна - 61 грн. Таким чином, в Києві середня ціна складає 91,4 грн / кг, а в Тернопільській області - 29,8 грн / кг.
На другому місці в цьому рейтингу стоїть вершкове масло - різниця в ціні становить 39 грн. Найвища ціна зафіксована, знову-таки, в Київській області - 163,2 грн / кг. А ось в тій же Тернопільщині масло пропонують за середньою ціною в 124,4 грн / кг.
Третім в рейтингу опинився сир, різниця в ціні на який досягає 31 грн. У Волинській області середня ціна на вказаний продукт становить 101,6 грн / кг, а в Житомирській - 124,4 грн / кг.
На четвертому місці - яловичина з різницею в ціні, що дорівнює 30 грн. У Чернівецькій області її пропонують за 123,2 грн / кг, в той час як в Полтавській - по 93,2 грн / кг.
А замикає п'ятірку лідерів цього рейтингу «соціальна» ковбаса, різниця в ціні на яку становить майже 19 грн. Найдорожче її купують жителі Одеської області - по 76,7 грн / кг, а найдешевше - буковинці - по 58,1 грн / кг.
«Викликана така велика різниця в цінах не тільки, а може і не стільки, реальним станом речей, скільки повною катастрофою органів статистики та моніторингу. Уряд повинен взятися за галузь статистики, тому що всі економічні кроки грунтуються на цифрах, які надає Держстат. Якщо на таких елементарних речах можна показати некомпетентність людей, які працюють у відомстві, то що можна говорити про складні розрахунки Кабінету Міністрів і економічних реформах, заснованих на недостовірній інформації », - підкреслив Олексій Дорошенко.
agrostory.com
Источник: 0462.ua
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