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Десятиклассник из Черниговской области спас лес от пожара

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:54
  • Просмотров: 48
Десятиклассник из Черниговской области спас лес от пожараГерой дня - ученик 10 класса Семеновской ООШ I-III ст. №1 Славик Порва. сообщает semenovka.at.ua

Во время уборки в лесу грибов он увидел, как начинает гореть сухая трава у леса. Выехав на своем велосипеде в зону стабильного мобильной связи, он позвонил в службу 101 ДСНС Украины в Черниговской области.

Затем дождался на автотрассе пожарную машину с командой лесоводов, быстро провел их к месту возгорания и принял активное участие в тушении лесного пожара.

Неравнодушие этого мальчика помогла спасти от огня значительную площадь леса.



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Источник: 0462.ua

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