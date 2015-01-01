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Десятиклассник из Черниговской области спас лес от пожара
- Вчера, 15:54
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Герой дня - ученик 10 класса Семеновской ООШ I-III ст. №1 Славик Порва. сообщает semenovka.at.ua
Во время уборки в лесу грибов он увидел, как начинает гореть сухая трава у леса. Выехав на своем велосипеде в зону стабильного мобильной связи, он позвонил в службу 101 ДСНС Украины в Черниговской области.
Затем дождался на автотрассе пожарную машину с командой лесоводов, быстро провел их к месту возгорания и принял активное участие в тушении лесного пожара.
Неравнодушие этого мальчика помогла спасти от огня значительную площадь леса.
semenovka.at.ua
Во время уборки в лесу грибов он увидел, как начинает гореть сухая трава у леса. Выехав на своем велосипеде в зону стабильного мобильной связи, он позвонил в службу 101 ДСНС Украины в Черниговской области.
Затем дождался на автотрассе пожарную машину с командой лесоводов, быстро провел их к месту возгорания и принял активное участие в тушении лесного пожара.
Неравнодушие этого мальчика помогла спасти от огня значительную площадь леса.
semenovka.at.ua
Источник: 0462.ua
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