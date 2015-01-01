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ДТП в центре Чернигова – в больнице дети
- Вчера, 16:56
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Накануне днем в центре Чернигова – на проспекте Победы возле ТЦ «Полесье» - прямо на пешеходном переходе произошло ДТП.
Пострадало двое детей 8 и 10 лет. Они были на велосипеде, когда столкнулись с троллейбусом.
Водитель уверяет, что пропустил пешеходов на переходе, а когда возобновил движение – на зебру внезапно выехали брат и сестра.
Столкновения избежать было невозможно. К счастью, дети получили незначительные травмы и были доставлены машиной скорой помощи в больницу для обследования.
фото: cheline.com.ua
Пострадало двое детей 8 и 10 лет. Они были на велосипеде, когда столкнулись с троллейбусом.
Водитель уверяет, что пропустил пешеходов на переходе, а когда возобновил движение – на зебру внезапно выехали брат и сестра.
Столкновения избежать было невозможно. К счастью, дети получили незначительные травмы и были доставлены машиной скорой помощи в больницу для обследования.
фото: cheline.com.ua
Источник: 0462.ua
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