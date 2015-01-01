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ДТП в центре Чернигова – в больнице дети

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:56
  • Просмотров: 49
ДТП в центре Чернигова – в больнице детиНакануне днем в центре Чернигова – на проспекте Победы возле ТЦ «Полесье» - прямо на пешеходном переходе произошло ДТП.

Пострадало двое детей 8 и 10 лет. Они были на велосипеде, когда столкнулись с троллейбусом.

Водитель уверяет, что пропустил пешеходов на переходе, а когда возобновил движение – на зебру внезапно выехали брат и сестра.

Столкновения избежать было невозможно. К счастью, дети получили незначительные травмы и были доставлены машиной скорой помощи в больницу для обследования.


фото: cheline.com.uaшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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