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СБУ поймала черниговца завербованного российскими спецслужбами

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:59
  • Просмотров: 49
СБУ поймала черниговца завербованного российскими спецслужбами
Мужчина собирал информацию для спецслужб РФ с целью проведения подрывной деятельности против украинского государства, сообщает пресс-центр СБУ

Житель одного из населенных пунктов Черниговской области с 2014 года периодически ездил в Москву и Московскую область на заработки.

Во время одной из таких поездок он был задержан представителями ФСБ, которые склонили его к негласному сотрудничеству, угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство.

Мужчину заставили письменно засвидетельствовать сотрудничество со спецслужбами. Ему был придуман псевдоним.

По заданию российских кураторов завербованный черниговец собирал сведения о количестве военнослужащих и техники в воинских частях, которые расположены в Черниговской области – возле границы с государством-агрессором.

Кроме того, от него требовалось отыскать конфиденциальные данные сотрудников украинских правоохранительных органов,

Полученную информацию необходимо было передавать представителю российской спецслужбы во время выездов на территорию РФ. В случае отказа или невыполнения заданий мужчине угрожали расправиться с его семьей.

Находясь под психологическим давлением, завербованный заробитчанин начал собирать информацию, однако был уличен сотрудниками украинской спецслужбы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Это – от 10 до 15 лет тюрьмы. Продолжаются следственные действия.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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