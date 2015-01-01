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СБУ поймала черниговца завербованного российскими спецслужбами
- Вчера, 17:59
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Мужчина собирал информацию для спецслужб РФ с целью проведения подрывной деятельности против украинского государства, сообщает пресс-центр СБУ
Житель одного из населенных пунктов Черниговской области с 2014 года периодически ездил в Москву и Московскую область на заработки.
Во время одной из таких поездок он был задержан представителями ФСБ, которые склонили его к негласному сотрудничеству, угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство.
Мужчину заставили письменно засвидетельствовать сотрудничество со спецслужбами. Ему был придуман псевдоним.
По заданию российских кураторов завербованный черниговец собирал сведения о количестве военнослужащих и техники в воинских частях, которые расположены в Черниговской области – возле границы с государством-агрессором.
Кроме того, от него требовалось отыскать конфиденциальные данные сотрудников украинских правоохранительных органов,
Полученную информацию необходимо было передавать представителю российской спецслужбы во время выездов на территорию РФ. В случае отказа или невыполнения заданий мужчине угрожали расправиться с его семьей.
Находясь под психологическим давлением, завербованный заробитчанин начал собирать информацию, однако был уличен сотрудниками украинской спецслужбы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Это – от 10 до 15 лет тюрьмы. Продолжаются следственные действия.
Житель одного из населенных пунктов Черниговской области с 2014 года периодически ездил в Москву и Московскую область на заработки.
Во время одной из таких поездок он был задержан представителями ФСБ, которые склонили его к негласному сотрудничеству, угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство.
Мужчину заставили письменно засвидетельствовать сотрудничество со спецслужбами. Ему был придуман псевдоним.
По заданию российских кураторов завербованный черниговец собирал сведения о количестве военнослужащих и техники в воинских частях, которые расположены в Черниговской области – возле границы с государством-агрессором.
Кроме того, от него требовалось отыскать конфиденциальные данные сотрудников украинских правоохранительных органов,
Полученную информацию необходимо было передавать представителю российской спецслужбы во время выездов на территорию РФ. В случае отказа или невыполнения заданий мужчине угрожали расправиться с его семьей.
Находясь под психологическим давлением, завербованный заробитчанин начал собирать информацию, однако был уличен сотрудниками украинской спецслужбы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Это – от 10 до 15 лет тюрьмы. Продолжаются следственные действия.
Источник: 0462.ua
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