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Интимные проблемы черниговской медицины
- Вчера, 18:06
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В нашу редакцию поступил звонок от супружеской пары, возмущенной действиями работников областного кожно-венерологического диспансера. Мало того что женщине пришлось трижды пересдавать анализ на сифилис, которого у нее никогда не было, так еще и приглашение явиться на обследование супруги получили от… соседей.
По понятным причинам они попросили не указывать их имен и фамилию, но захотели поделиться своей историей.
За диагнозом в Киев
Началось все еще в конце прошлого года, когда женщина, назовем ее М., сдала кровь на станции переливания крови. Вскоре ей позвонили из кожно-венерологического диспансера и попросили прийти к врачу.
Как оказалось, у нее заподозрили сифилис. Чтобы внести ясность – нужно было пересдать кровь, что М. и сделала. Однако и после этого ничего конкретного врачи сказать не смогли – направили сдавать анализ еще раз, а затем еще… теперь уже в Киев – в ТМО «Дерматовенерология».
– Я пересдала кровь один раз, меня опять вызвали. Говорят, опять надо пересдать, потому что неясный анализ. Снова пошла. И постоянно требовали плату – то 100, то 50 гривен благотворительных взносов. Как только порог переступишь, так и плати.
Я это все терпела. Потом анализ выдали, а там написано «малоположительный/слабоположительный». Мы с мужем медики – ежегодно сдаем анализы, и никогда у нас сифилиса не было. Меня уже зло взяло, думаю: ладно, Киев так Киев, – рассказывает женщина.
Столичный анализ подтвердил слова женщины – сифилиса у нее не обнаружили. Семья подозревает, что медикам все было понятно изначально, а пересдавать платный анализ заставляли ради наживы. В кожвендиспансере это отрицают.
– Подобных ситуаций очень много. Это человеческая иммунная система, она по-разному может реагировать на один и тот же возбудитель, – говорит исполняющий обязанности главного врача Черниговского областного кожно-венерологического диспансера Игорь Пономаренко.
– Мы не приписываем ей диагноз насильно, мы говорим о том, что организм требует дополнительного исследования. Это может делаться как на уровне областного учреждения, так и на уровне республиканской референтной лаборатории. В ней лучше реактивы, оборудование, она ставит окончательную точку.
Со всей Украины едут в Киев. Может, еще на уровне академических городов, например в Харькове, где есть НИИ дерматологии и венерологии, делают такой анализ.
Как сообщили в медучреждении, в частных лабораториях этот анализ тоже не делают, поэтому другого варианта, кроме Киева, для черниговцев при сложности постановки диагноза нет.
Подробнее о процедуре обследования на сифилис рассказала заведующая поликлиническим отделением:
– У человека, который обследуется на станции переливания крови, проводится определенный минимум обследований, в том числе чувствительная реакция на сифилис – иммуноферментный анализ (ИФА). Реакция очень чувствительная, но не всегда она говорит о том, что есть заболевание. Всех, у кого на станции выпал анализ крови положительный, отправляют сюда на дополнительный осмотр, поскольку у них там: а) нет венеролога, б) они не делают такие анализы.
У нас люди проходят полный комплекс обследования. Мы делаем определенные анализы: RW, реакции монофермента, РИФ, реакцию прямой гемагглютинации. Есть еще одна реакция – РИП, которую хотелось бы делать, но ее делают только в Киеве. На консультацию туда мы направляем, когда реакция сомнительная – и мы не можем ни поставить сифилис, ни исключить его. Да, этот анализ стоит около 300 гривен, но это же не 5–7 тысяч.
По словам заведующей, настояли на проведении этого анализа для М. еще и по той причине, что она работает в медицинском учреждении, то есть входит в декретированную группу населения, часто контактирующую с людьми.
Конверты не предусматриваются
Супругов возмутило и то, что записку с просьбой срочно явиться на прием к дерматовенерологу им бросили в почтовый ящик без конверта. По какой-то причине приглашение попало в руки их соседей, которые и передали его адресатам. Муж с женой переживают, что подобные инциденты могут негативно повлиять на репутацию человека, получившего приглашение такого характера.
В кожвендиспансере на это смотрят иначе и предлагают решать проблему не с помощью конвертов за счет учреждения, а с помощью самостоятельной установки жильцами замков на почтовые ящики.
– Мы не нарушили закон. У нас для передачи информации существует почтовый ящик. Это информация. Мы же не пишем диагноз. В приглашении было только, что такая-то приглашается на консультацию к врачу. Вы знаете, сколько стоит конверт?
– Сколько?
– Поинтересуйтесь.
– Но есть же благотворительные взносы. Нельзя часть из них направить на эту статью расходов?
– Ой, боже мой… (тишина).
Также в медучреждении заметили, что приглашение в почтовый ящик опускают не сразу, а в тех случаях, когда другие попытки выйти на связь с потенциальными пациентами не приводят к успеху. Медработники обзванивают людей с подозрительными анализами, затем приходят по указанным адресам с целью вручить приглашение лично в руки и только потом, если дверь им никто не открывает, оставляют его в ящике.
В данном случае врачей действительно нельзя обвинить в нарушении законодательства, поскольку закон об охране здоровья запрещает разглашать информацию о диагнозе пациента, методах лечения и результатах осмотра.
А вот упрекнуть в нежелании тратиться на конверты, пожалуй, можно. По совету главврача мы поинтересовались их стоимостью. Например, на крупнейшей торговой площадке страны prom.ua цена обычного бумажного конверта без марки стартует от 15 копеек за штуку.
Так как приглашения не рассылаются по почте, а опускаются в ящики лично медработниками, то в марках или более дорогих конвертах необходимости нет. То есть при желании, покупая тысячу конвертов, можно вложиться всего в 150 гривен. Не на эту ли «неподъемную» сумму намекали в диспансере?
Положительный пример
К сожалению, черниговские медики нередко отличаются легкомысленностью в вопросах распространения информации. Ранее к нам поступали жалобы читателей на 2-ю городскую поликлинику, где результаты анализов выдавались не конкретному пациенту под документ, а целой стопкой.
Чтобы найти свой, нужно было пролистать десятки чужих результатов – с указанными на листочках фамилиями. Однажды такая стопка и вовсе стояла в коридоре без присмотра медработника, свидетелем чего стал и наш журналист. Это могло привести как минимум к элементарной потере результата или путанице с фамилиями, а в итоге – повторной сдаче анализа. Как максимум – к получению информации о состоянии здоровья человека третьими лицами.
Услышав об этом, в управлении здравоохранения Черниговского горсовета пообещали разобраться с ситуацией, после чего заместитель начальника управления Ольга Малец сообщила:
– Я поговорила с руководством поликлиники. Им даны рекомендации уйти от такой формы обслуживания, являющейся нецелесообразной. Может, врачебной тайны как таковой там и нет, но, тем не менее, это не есть культура обслуживания пациента, однозначно.
Главный врач мне пообещал принять меры и перевести все на уровень регистратуры, чтобы каждому человеку по фамилии выдавалась информация по его анализу. В других поликлиниках у нас с этим порядок.
Как видим, порой устранить недочеты в работе проще, чем обосновать их допустимость. А пока пожелаем городским и областным медучреждениям заботиться не только о качестве лечения, но и о том, что Ольга Александровна назвала культурой обслуживания пациентов.
Еженедельник "Семь дней"
По понятным причинам они попросили не указывать их имен и фамилию, но захотели поделиться своей историей.
За диагнозом в Киев
Началось все еще в конце прошлого года, когда женщина, назовем ее М., сдала кровь на станции переливания крови. Вскоре ей позвонили из кожно-венерологического диспансера и попросили прийти к врачу.
Как оказалось, у нее заподозрили сифилис. Чтобы внести ясность – нужно было пересдать кровь, что М. и сделала. Однако и после этого ничего конкретного врачи сказать не смогли – направили сдавать анализ еще раз, а затем еще… теперь уже в Киев – в ТМО «Дерматовенерология».
– Я пересдала кровь один раз, меня опять вызвали. Говорят, опять надо пересдать, потому что неясный анализ. Снова пошла. И постоянно требовали плату – то 100, то 50 гривен благотворительных взносов. Как только порог переступишь, так и плати.
Я это все терпела. Потом анализ выдали, а там написано «малоположительный/слабоположительный». Мы с мужем медики – ежегодно сдаем анализы, и никогда у нас сифилиса не было. Меня уже зло взяло, думаю: ладно, Киев так Киев, – рассказывает женщина.
Столичный анализ подтвердил слова женщины – сифилиса у нее не обнаружили. Семья подозревает, что медикам все было понятно изначально, а пересдавать платный анализ заставляли ради наживы. В кожвендиспансере это отрицают.
– Подобных ситуаций очень много. Это человеческая иммунная система, она по-разному может реагировать на один и тот же возбудитель, – говорит исполняющий обязанности главного врача Черниговского областного кожно-венерологического диспансера Игорь Пономаренко.
– Мы не приписываем ей диагноз насильно, мы говорим о том, что организм требует дополнительного исследования. Это может делаться как на уровне областного учреждения, так и на уровне республиканской референтной лаборатории. В ней лучше реактивы, оборудование, она ставит окончательную точку.
Со всей Украины едут в Киев. Может, еще на уровне академических городов, например в Харькове, где есть НИИ дерматологии и венерологии, делают такой анализ.
Как сообщили в медучреждении, в частных лабораториях этот анализ тоже не делают, поэтому другого варианта, кроме Киева, для черниговцев при сложности постановки диагноза нет.
Подробнее о процедуре обследования на сифилис рассказала заведующая поликлиническим отделением:
– У человека, который обследуется на станции переливания крови, проводится определенный минимум обследований, в том числе чувствительная реакция на сифилис – иммуноферментный анализ (ИФА). Реакция очень чувствительная, но не всегда она говорит о том, что есть заболевание. Всех, у кого на станции выпал анализ крови положительный, отправляют сюда на дополнительный осмотр, поскольку у них там: а) нет венеролога, б) они не делают такие анализы.
У нас люди проходят полный комплекс обследования. Мы делаем определенные анализы: RW, реакции монофермента, РИФ, реакцию прямой гемагглютинации. Есть еще одна реакция – РИП, которую хотелось бы делать, но ее делают только в Киеве. На консультацию туда мы направляем, когда реакция сомнительная – и мы не можем ни поставить сифилис, ни исключить его. Да, этот анализ стоит около 300 гривен, но это же не 5–7 тысяч.
По словам заведующей, настояли на проведении этого анализа для М. еще и по той причине, что она работает в медицинском учреждении, то есть входит в декретированную группу населения, часто контактирующую с людьми.
Конверты не предусматриваются
Супругов возмутило и то, что записку с просьбой срочно явиться на прием к дерматовенерологу им бросили в почтовый ящик без конверта. По какой-то причине приглашение попало в руки их соседей, которые и передали его адресатам. Муж с женой переживают, что подобные инциденты могут негативно повлиять на репутацию человека, получившего приглашение такого характера.
В кожвендиспансере на это смотрят иначе и предлагают решать проблему не с помощью конвертов за счет учреждения, а с помощью самостоятельной установки жильцами замков на почтовые ящики.
– Мы не нарушили закон. У нас для передачи информации существует почтовый ящик. Это информация. Мы же не пишем диагноз. В приглашении было только, что такая-то приглашается на консультацию к врачу. Вы знаете, сколько стоит конверт?
– Сколько?
– Поинтересуйтесь.
– Но есть же благотворительные взносы. Нельзя часть из них направить на эту статью расходов?
– Ой, боже мой… (тишина).
Также в медучреждении заметили, что приглашение в почтовый ящик опускают не сразу, а в тех случаях, когда другие попытки выйти на связь с потенциальными пациентами не приводят к успеху. Медработники обзванивают людей с подозрительными анализами, затем приходят по указанным адресам с целью вручить приглашение лично в руки и только потом, если дверь им никто не открывает, оставляют его в ящике.
В данном случае врачей действительно нельзя обвинить в нарушении законодательства, поскольку закон об охране здоровья запрещает разглашать информацию о диагнозе пациента, методах лечения и результатах осмотра.
А вот упрекнуть в нежелании тратиться на конверты, пожалуй, можно. По совету главврача мы поинтересовались их стоимостью. Например, на крупнейшей торговой площадке страны prom.ua цена обычного бумажного конверта без марки стартует от 15 копеек за штуку.
Так как приглашения не рассылаются по почте, а опускаются в ящики лично медработниками, то в марках или более дорогих конвертах необходимости нет. То есть при желании, покупая тысячу конвертов, можно вложиться всего в 150 гривен. Не на эту ли «неподъемную» сумму намекали в диспансере?
Положительный пример
К сожалению, черниговские медики нередко отличаются легкомысленностью в вопросах распространения информации. Ранее к нам поступали жалобы читателей на 2-ю городскую поликлинику, где результаты анализов выдавались не конкретному пациенту под документ, а целой стопкой.
Чтобы найти свой, нужно было пролистать десятки чужих результатов – с указанными на листочках фамилиями. Однажды такая стопка и вовсе стояла в коридоре без присмотра медработника, свидетелем чего стал и наш журналист. Это могло привести как минимум к элементарной потере результата или путанице с фамилиями, а в итоге – повторной сдаче анализа. Как максимум – к получению информации о состоянии здоровья человека третьими лицами.
Услышав об этом, в управлении здравоохранения Черниговского горсовета пообещали разобраться с ситуацией, после чего заместитель начальника управления Ольга Малец сообщила:
– Я поговорила с руководством поликлиники. Им даны рекомендации уйти от такой формы обслуживания, являющейся нецелесообразной. Может, врачебной тайны как таковой там и нет, но, тем не менее, это не есть культура обслуживания пациента, однозначно.
Главный врач мне пообещал принять меры и перевести все на уровень регистратуры, чтобы каждому человеку по фамилии выдавалась информация по его анализу. В других поликлиниках у нас с этим порядок.
Как видим, порой устранить недочеты в работе проще, чем обосновать их допустимость. А пока пожелаем городским и областным медучреждениям заботиться не только о качестве лечения, но и о том, что Ольга Александровна назвала культурой обслуживания пациентов.
Еженедельник "Семь дней"
Источник: 0462.ua
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