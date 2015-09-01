4ернігів.інфо » Стрічка новин » Усыновили мальчика из Черниговской области, которого избивала мать
Усыновили мальчика из Черниговской области, которого избивала мать
- Вчера, 13:09
- Просмотров: 85
5-летний мальчик Саша, о злоключениях которого пару месяцев назад узнала вся Украина, получил новую семью.
Ребенка из Черниговской области, над которым с рождения жестоко издевалась родная мать, усыновили.
Об этом написала эксперт по правам детей Людмила Волынец на своей странице в Facebook.
- У день великого свята Преображенія Господнього – Яблучного Спаса, за згоди усиновителів, повідомляємо про усиновлення Саші. Рішення суду набрало чинності і дитина передана усиновителям.
Тепер Саша разом з батьками буде проходити лікування від численних хронічних захворювань, з яких чи не найскладнішим є нанізм або карликовість.
Батьки просять, а закон зобов'язує, всіх нас поважати право на таємницю усиновлення, бо це вкрай необхідно дитині.
А також поважати право дитини і обов'язок усиновителів на відновлення здоров'я і фізичного, і психологічного, і соціального. Травмування та шкода, нанесені дитині, так званими рідними батьками, є занадто значними.
Людмила Волынец также сообщила, что усыновители благодарят всех за сопереживание чужой боли, за заботу и участие в судьбе ребенка.
Ребенка из Черниговской области, над которым с рождения жестоко издевалась родная мать, усыновили.
Об этом написала эксперт по правам детей Людмила Волынец на своей странице в Facebook.
- У день великого свята Преображенія Господнього – Яблучного Спаса, за згоди усиновителів, повідомляємо про усиновлення Саші. Рішення суду набрало чинності і дитина передана усиновителям.
Тепер Саша разом з батьками буде проходити лікування від численних хронічних захворювань, з яких чи не найскладнішим є нанізм або карликовість.
Батьки просять, а закон зобов'язує, всіх нас поважати право на таємницю усиновлення, бо це вкрай необхідно дитині.
А також поважати право дитини і обов'язок усиновителів на відновлення здоров'я і фізичного, і психологічного, і соціального. Травмування та шкода, нанесені дитині, так званими рідними батьками, є занадто значними.
Людмила Волынец также сообщила, что усыновители благодарят всех за сопереживание чужой боли, за заботу и участие в судьбе ребенка.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Мать-садистка из Черниговской области отказалсь от ребенка, которого зверск ...
История мальчика Саши из Черниговской области нашла продолжение. Как сообщает KP.ua, в эфире
Женщину, жестоко избивавшую 5-летнего сына, арестовали на телеканале
Жительница Черниговской области, которая регулярно избивала и морила голодом ребенка, была
Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала девочку из дет ...
В социальной службе предполагают, что женщина испугалась уголовной ответственности В Черниговской
Полицейский сбил насмерть ребенка в Черниговской области
Прокуратура сообщила о расследовании уголовного производства по факту дорожно-транспортного
В черниговской больнице умер 2-летний мальчик, которого поджег отец
Трагедия унесла жизнь ребенка. Маленький мальчик, поступивший в больницу с 95% ожогов тела, не
День усиновлення відмітимо разом!
30 вересня, у середу, з нагоди Дня усиновлення відбудеться зустріч керівництва
В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом СБУ поймала черниговца завербованного российскими спецслужба... Сгорел дом, теперь рушится семья. Многодетный отец-одиночка ... Полиция в Чернигове не оштрафовала водителей из свадебного к... Тест-драйв новой черниговской велодорожки: бордюры и нарушен... «Десна» проиграла дома «Колосу», ведя по ходу матча 2-0
Добавить комментарий!