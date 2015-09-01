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Усыновили мальчика из Черниговской области, которого избивала мать

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:09
  • Просмотров: 85
Усыновили мальчика из Черниговской области, которого избивала мать5-летний мальчик Саша, о злоключениях которого пару месяцев назад узнала вся Украина, получил новую семью.

Ребенка из Черниговской области, над которым с рождения жестоко издевалась родная мать, усыновили.

Об этом написала эксперт по правам детей Людмила Волынец на своей странице в Facebook.

- У день великого свята Преображенія Господнього – Яблучного Спаса, за згоди усиновителів, повідомляємо про усиновлення Саші. Рішення суду набрало чинності і дитина передана усиновителям.

Тепер Саша разом з батьками буде проходити лікування від численних хронічних захворювань, з яких чи не найскладнішим є нанізм або карликовість.

Батьки просять, а закон зобов'язує, всіх нас поважати право на таємницю усиновлення, бо це вкрай необхідно дитині.

А також поважати право дитини і обов'язок усиновителів на відновлення здоров'я і фізичного, і психологічного, і соціального. Травмування та шкода, нанесені дитині, так званими рідними батьками, є занадто значними.

Людмила Волынец также сообщила, что усыновители благодарят всех за сопереживание чужой боли, за заботу и участие в судьбе ребенка.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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