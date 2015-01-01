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Нежинский ремонтный завод без оборонных заказов умирает

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:07
  • Просмотров: 64
Нежинский ремонтный завод без оборонных заказов умираетГосударственное предприятие «Нежинский ремонтный завод инженерной техники» начал процедуру санации из-за 8 миллионов гривен долга.

Завод, который входит в состав государственного концерна «Укроборонпром» должен работникам, бюджету и кредиторам. Общая сумма долга – около 8 миллионов гривен.

В прошлом году для того, чтобы выжить, на предприятие были отчуждены и реализованы ряд объектов и некоторое имущество. Тогда сообщалось, что проданы были бесперспективные активы, которые не использовались более 15 лет

Стратегические объекты и имущество (главные цеха и техническое оборудование), которые позволили бы выполнять заказы Минобороны по ремонту и восстановлению техники, остались на балансе.

Сейчас пресс-служба «Укроборонпрома» сообщает, что в ходе проведения конкурсных закупок тендерный комитет Минобороны не отдает предпочтение профильным предприятиям, «которые имеют оборудование и трудовой потенциал для качественного проведения ремонта военной техники любой сложности».

Согласно сообщению, последний заказ от Министерства обороны Нежинский ремонтный завод получал в 2014 году. Тогда было подписано два договора, ремонт был выполнен в оговоренном объеме.

При этом военные не спешили рассчитываться – пришлось обращаться в суд для взыскания заработанных денег в принудительном порядке.

В «Укроборонпроме» также заявляют, что все другие тендеры на ремонт и восстановление инженерной техники выигрывало частное предприятие, которое не имеет никаких производственных площадей, материальных запасов, цехов и объектов, обеспечивающих выполнение договора по капитальному ремонту.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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