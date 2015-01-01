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Нежинский ремонтный завод без оборонных заказов умирает
- Вчера, 16:07
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Государственное предприятие «Нежинский ремонтный завод инженерной техники» начал процедуру санации из-за 8 миллионов гривен долга.
Завод, который входит в состав государственного концерна «Укроборонпром» должен работникам, бюджету и кредиторам. Общая сумма долга – около 8 миллионов гривен.
В прошлом году для того, чтобы выжить, на предприятие были отчуждены и реализованы ряд объектов и некоторое имущество. Тогда сообщалось, что проданы были бесперспективные активы, которые не использовались более 15 лет
Стратегические объекты и имущество (главные цеха и техническое оборудование), которые позволили бы выполнять заказы Минобороны по ремонту и восстановлению техники, остались на балансе.
Сейчас пресс-служба «Укроборонпрома» сообщает, что в ходе проведения конкурсных закупок тендерный комитет Минобороны не отдает предпочтение профильным предприятиям, «которые имеют оборудование и трудовой потенциал для качественного проведения ремонта военной техники любой сложности».
Согласно сообщению, последний заказ от Министерства обороны Нежинский ремонтный завод получал в 2014 году. Тогда было подписано два договора, ремонт был выполнен в оговоренном объеме.
При этом военные не спешили рассчитываться – пришлось обращаться в суд для взыскания заработанных денег в принудительном порядке.
В «Укроборонпроме» также заявляют, что все другие тендеры на ремонт и восстановление инженерной техники выигрывало частное предприятие, которое не имеет никаких производственных площадей, материальных запасов, цехов и объектов, обеспечивающих выполнение договора по капитальному ремонту.
Завод, который входит в состав государственного концерна «Укроборонпром» должен работникам, бюджету и кредиторам. Общая сумма долга – около 8 миллионов гривен.
В прошлом году для того, чтобы выжить, на предприятие были отчуждены и реализованы ряд объектов и некоторое имущество. Тогда сообщалось, что проданы были бесперспективные активы, которые не использовались более 15 лет
Стратегические объекты и имущество (главные цеха и техническое оборудование), которые позволили бы выполнять заказы Минобороны по ремонту и восстановлению техники, остались на балансе.
Сейчас пресс-служба «Укроборонпрома» сообщает, что в ходе проведения конкурсных закупок тендерный комитет Минобороны не отдает предпочтение профильным предприятиям, «которые имеют оборудование и трудовой потенциал для качественного проведения ремонта военной техники любой сложности».
Согласно сообщению, последний заказ от Министерства обороны Нежинский ремонтный завод получал в 2014 году. Тогда было подписано два договора, ремонт был выполнен в оговоренном объеме.
При этом военные не спешили рассчитываться – пришлось обращаться в суд для взыскания заработанных денег в принудительном порядке.
В «Укроборонпроме» также заявляют, что все другие тендеры на ремонт и восстановление инженерной техники выигрывало частное предприятие, которое не имеет никаких производственных площадей, материальных запасов, цехов и объектов, обеспечивающих выполнение договора по капитальному ремонту.
Источник: 0462.ua
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