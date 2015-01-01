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Единственная в Чернигове велодорожка станет длиннее
- Вчера, 17:10
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Велосипедная дорожка, которая пару лет назад была обустроена на ул. Ивана Мазепы (между кругом и Дворцом культуры), будет продолжена.
Как рассказали в управлении ЖКХ Черниговского городского совета, в связи с этим уже сейчас сделано понижение бордюров в месте, где будущая велодорожка вдоль ул. Ивана Мазепы будет пересекать ул. Любечскую.
Дорожники обещают, что будут придерживаться строительных норм, согласно которым на пешеходном переходе бортовой камень снижен до 4 см над дорогой, а на велодорожке - до 2 см.
В 2017 году велодорожку продолжат до ул. Ремесленной, то есть на длину того участка ул. Ивана Мазепы, который сейчас капитально ремонтируется.
Работы по устройству велодорожки будут происходить одновременно с асфальтированием тротуаров. По срокам это – сентябрь-октябрь.
В следующем году планируется продолжить эту велодорожку в обе стороны, сделав ее сплошной от вокзала до проспекта Мира.
Коммунальщики сообщают, что начиная с этого года, при ремонте любых городских улиц Чернигова велодорожка проектируется и устраивается в обязательном порядке.
Напомним, что в этом году была принята Программа развития велосипедного движения и обустройства велосипедной инфраструктуры города на 2017-2020 годы. Документом предусмотрено строительство 186 км велодорожек.
Как рассказали в управлении ЖКХ Черниговского городского совета, в связи с этим уже сейчас сделано понижение бордюров в месте, где будущая велодорожка вдоль ул. Ивана Мазепы будет пересекать ул. Любечскую.
Дорожники обещают, что будут придерживаться строительных норм, согласно которым на пешеходном переходе бортовой камень снижен до 4 см над дорогой, а на велодорожке - до 2 см.
В 2017 году велодорожку продолжат до ул. Ремесленной, то есть на длину того участка ул. Ивана Мазепы, который сейчас капитально ремонтируется.
Работы по устройству велодорожки будут происходить одновременно с асфальтированием тротуаров. По срокам это – сентябрь-октябрь.
В следующем году планируется продолжить эту велодорожку в обе стороны, сделав ее сплошной от вокзала до проспекта Мира.
Коммунальщики сообщают, что начиная с этого года, при ремонте любых городских улиц Чернигова велодорожка проектируется и устраивается в обязательном порядке.
Напомним, что в этом году была принята Программа развития велосипедного движения и обустройства велосипедной инфраструктуры города на 2017-2020 годы. Документом предусмотрено строительство 186 км велодорожек.
Источник: 0462.ua
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