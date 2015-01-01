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В Чернигове инструкторы по личной безопасности получили сертификаты о квалификации международного класса
- Вчера, 13:42
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16 украинских полицейских из тринадцати регионов Украины прошли
интенсивный курс обучения по личной безопасности, по программе канадских
партнеров. Сертификаты о квалификации сегодня, 18 августа, им вручил Председатель
Национальной полиции Украины Сергей Князев.
При поддержке Канадской полицейской миссии, украинские полицейские с
Ровенской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой,
Полтавской, Херсонской, Кировоградской, Киевской, Житомирской,
Черкасской, Сумской и Черниговской областей прошли курсы инструкторов по
личной безопасности. Учебные сборы проходили на базе тренингового центра
Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.
Во время учений полицейские могли ознакомится с международными
практиками, ранее на территории Украины не применялись.
Сергей Князев поздравил личный состав с успешным завершением учений и
отметил, что новые знания каждый из них должен использовать в
повседневной работе.
«Полученные навыки вы должны использовать в повседневной работе и
даже вне службы, ведь полицейский постоянно на защите прав граждан.
Служите честно и преданно. Я полагаюсь на вас », - подчеркнул Председатель
Национальной полиции Украины.
По словам председателя Канадской полицейской миссии в Украине Хилтона Сми очень
важно, чтобы по завершению этого курса выпускники учили личной
безопасности своих коллег.
«Это не просто курс по личной безопасности полицейского, его основная цель -
обеспечить безопасность граждан Украины, ведь если вы знаете как обеспечить
свою безопасность, то вы будете знать как защитить и граждан Украины », - отметил
руководитель канадской полицейской миссии Хилтон Сми.
В общем, за несколько таких курсов на базе Черниговского тренинговогоцентру
канадская полицейская миссия подготовила более 30 полицейских из разных точек
Украина.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
интенсивный курс обучения по личной безопасности, по программе канадских
партнеров. Сертификаты о квалификации сегодня, 18 августа, им вручил Председатель
Национальной полиции Украины Сергей Князев.
При поддержке Канадской полицейской миссии, украинские полицейские с
Ровенской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой,
Полтавской, Херсонской, Кировоградской, Киевской, Житомирской,
Черкасской, Сумской и Черниговской областей прошли курсы инструкторов по
личной безопасности. Учебные сборы проходили на базе тренингового центра
Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.
Во время учений полицейские могли ознакомится с международными
практиками, ранее на территории Украины не применялись.
Сергей Князев поздравил личный состав с успешным завершением учений и
отметил, что новые знания каждый из них должен использовать в
повседневной работе.
«Полученные навыки вы должны использовать в повседневной работе и
даже вне службы, ведь полицейский постоянно на защите прав граждан.
Служите честно и преданно. Я полагаюсь на вас », - подчеркнул Председатель
Национальной полиции Украины.
По словам председателя Канадской полицейской миссии в Украине Хилтона Сми очень
важно, чтобы по завершению этого курса выпускники учили личной
безопасности своих коллег.
«Это не просто курс по личной безопасности полицейского, его основная цель -
обеспечить безопасность граждан Украины, ведь если вы знаете как обеспечить
свою безопасность, то вы будете знать как защитить и граждан Украины », - отметил
руководитель канадской полицейской миссии Хилтон Сми.
В общем, за несколько таких курсов на базе Черниговского тренинговогоцентру
канадская полицейская миссия подготовила более 30 полицейских из разных точек
Украина.
сектор коммуникации
полиции Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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