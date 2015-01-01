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В Чернигове инструкторы по личной безопасности получили сертификаты о квалификации международного класса

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:42
  • Просмотров: 52
В Чернигове инструкторы по личной безопасности получили сертификаты о квалификации международного класса
16 украинских полицейских из тринадцати регионов Украины прошли
интенсивный курс обучения по личной безопасности, по программе канадских
партнеров. Сертификаты о квалификации сегодня, 18 августа, им вручил Председатель
Национальной полиции Украины Сергей Князев.
При поддержке Канадской полицейской миссии, украинские полицейские с
Ровенской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой,
Полтавской, Херсонской, Кировоградской, Киевской, Житомирской,
Черкасской, Сумской и Черниговской областей прошли курсы инструкторов по
личной безопасности. Учебные сборы проходили на базе тренингового центра
Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.
Во время учений полицейские могли ознакомится с международными
практиками, ранее на территории Украины не применялись.
Сергей Князев поздравил личный состав с успешным завершением учений и
отметил, что новые знания каждый из них должен использовать в
повседневной работе.
«Полученные навыки вы должны использовать в повседневной работе и
даже вне службы, ведь полицейский постоянно на защите прав граждан.
Служите честно и преданно. Я полагаюсь на вас », - подчеркнул Председатель
Национальной полиции Украины.
По словам председателя Канадской полицейской миссии в Украине Хилтона Сми очень
важно, чтобы по завершению этого курса выпускники учили личной
безопасности своих коллег.
«Это не просто курс по личной безопасности полицейского, его основная цель -
обеспечить безопасность граждан Украины, ведь если вы знаете как обеспечить
свою безопасность, то вы будете знать как защитить и граждан Украины », - отметил
руководитель канадской полицейской миссии Хилтон Сми.
В общем, за несколько таких курсов на базе Черниговского тренинговогоцентру
канадская полицейская миссия подготовила более 30 полицейских из разных точек
Украина.

сектор коммуникации
полиции Черниговской области
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Источник: 4ernigiv.info

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