В Чернигове инструкторы по личной безопасности получили сертификаты о квалификации международного класса

16 украинских полицейских из тринадцати регионов Украины прошли

интенсивный курс обучения по личной безопасности, по программе канадских

партнеров. Сертификаты о квалификации сегодня, 18 августа, им вручил Председатель

Национальной полиции Украины Сергей Князев.

При поддержке Канадской полицейской миссии, украинские полицейские с

Ровенской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой,

Полтавской, Херсонской, Кировоградской, Киевской, Житомирской,

Черкасской, Сумской и Черниговской областей прошли курсы инструкторов по

личной безопасности. Учебные сборы проходили на базе тренингового центра

Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Во время учений полицейские могли ознакомится с международными

практиками, ранее на территории Украины не применялись.

Сергей Князев поздравил личный состав с успешным завершением учений и

отметил, что новые знания каждый из них должен использовать в

повседневной работе.

«Полученные навыки вы должны использовать в повседневной работе и

даже вне службы, ведь полицейский постоянно на защите прав граждан.

Служите честно и преданно. Я полагаюсь на вас », - подчеркнул Председатель

Национальной полиции Украины.

По словам председателя Канадской полицейской миссии в Украине Хилтона Сми очень

важно, чтобы по завершению этого курса выпускники учили личной

безопасности своих коллег.

«Это не просто курс по личной безопасности полицейского, его основная цель -

обеспечить безопасность граждан Украины, ведь если вы знаете как обеспечить

свою безопасность, то вы будете знать как защитить и граждан Украины », - отметил

руководитель канадской полицейской миссии Хилтон Сми.

В общем, за несколько таких курсов на базе Черниговского тренинговогоцентру

канадская полицейская миссия подготовила более 30 полицейских из разных точек

Украина.



сектор коммуникации

полиции Черниговской области