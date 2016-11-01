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Благодаря неравнодушию предпринимателей мошенническая схема не сработала
- Вчера, 14:46
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На прошлой неделе, а именно 17 августа, на телефоны предпринимателей начали
поступать звонки от лиц, представлялись руководителями фискальной службы
области с предложениями перечислить определенную сумму денег на счет в одном из
банков.
Об этом стало известно благодаря руководителям предприятий Чернигова, которые получили
данное предложение. Они вовремя сообщили о данной провокации Главное
управления ДФС в области.
Сотрудниками внутренней безопасности управления совместно с Национальной
полицией области был проведен ряд оперативных мероприятий. благодаря этому
удалось поломать эту мошенническую схему. На этот раз благодаря бдительности и
неравнодушия предпринимателей телефонным мошенникам не удалось обмануть черниговцев.
Руководство Главного управления ДФС выражает руководителям предприятий
искреннюю благодарность за их оперативность и неравнодушие, а также за высокий уровень
доверия, существующей между налогоплательщиками и областной фискальной службой.
Сейчас все оперативные материалы переданы в Национальной полиции.
Напоминаем номер телефона «доверия» отдела внутренней безопасности ГУ ДФС:
(0462) 668-522 и Viber +380632346905, по которым оперативно проверяется любой
информация.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
поступать звонки от лиц, представлялись руководителями фискальной службы
области с предложениями перечислить определенную сумму денег на счет в одном из
банков.
Об этом стало известно благодаря руководителям предприятий Чернигова, которые получили
данное предложение. Они вовремя сообщили о данной провокации Главное
управления ДФС в области.
Сотрудниками внутренней безопасности управления совместно с Национальной
полицией области был проведен ряд оперативных мероприятий. благодаря этому
удалось поломать эту мошенническую схему. На этот раз благодаря бдительности и
неравнодушия предпринимателей телефонным мошенникам не удалось обмануть черниговцев.
Руководство Главного управления ДФС выражает руководителям предприятий
искреннюю благодарность за их оперативность и неравнодушие, а также за высокий уровень
доверия, существующей между налогоплательщиками и областной фискальной службой.
Сейчас все оперативные материалы переданы в Национальной полиции.
Напоминаем номер телефона «доверия» отдела внутренней безопасности ГУ ДФС:
(0462) 668-522 и Viber +380632346905, по которым оперативно проверяется любой
информация.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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