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Благодаря неравнодушию предпринимателей мошенническая схема не сработала

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:46
  • Просмотров: 52
Благодаря неравнодушию предпринимателей мошенническая схема не сработала
На прошлой неделе, а именно 17 августа, на телефоны предпринимателей начали
поступать звонки от лиц, представлялись руководителями фискальной службы
области с предложениями перечислить определенную сумму денег на счет в одном из
банков.
Об этом стало известно благодаря руководителям предприятий Чернигова, которые получили
данное предложение. Они вовремя сообщили о данной провокации Главное
управления ДФС в области.
Сотрудниками внутренней безопасности управления совместно с Национальной
полицией области был проведен ряд оперативных мероприятий. благодаря этому
удалось поломать эту мошенническую схему. На этот раз благодаря бдительности и
неравнодушия предпринимателей телефонным мошенникам не удалось обмануть черниговцев.
Руководство Главного управления ДФС выражает руководителям предприятий
искреннюю благодарность за их оперативность и неравнодушие, а также за высокий уровень
доверия, существующей между налогоплательщиками и областной фискальной службой.
Сейчас все оперативные материалы переданы в Национальной полиции.
Напоминаем номер телефона «доверия» отдела внутренней безопасности ГУ ДФС:
(0462) 668-522 и Viber +380632346905, по которым оперативно проверяется любой
информация.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
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Источник: 4ernigiv.info

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