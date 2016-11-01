Благодаря неравнодушию предпринимателей мошенническая схема не сработала

На прошлой неделе, а именно 17 августа, на телефоны предпринимателей начали

поступать звонки от лиц, представлялись руководителями фискальной службы

области с предложениями перечислить определенную сумму денег на счет в одном из

банков.

Об этом стало известно благодаря руководителям предприятий Чернигова, которые получили

данное предложение. Они вовремя сообщили о данной провокации Главное

управления ДФС в области.

Сотрудниками внутренней безопасности управления совместно с Национальной

полицией области был проведен ряд оперативных мероприятий. благодаря этому

удалось поломать эту мошенническую схему. На этот раз благодаря бдительности и

неравнодушия предпринимателей телефонным мошенникам не удалось обмануть черниговцев.

Руководство Главного управления ДФС выражает руководителям предприятий

искреннюю благодарность за их оперативность и неравнодушие, а также за высокий уровень

доверия, существующей между налогоплательщиками и областной фискальной службой.

Сейчас все оперативные материалы переданы в Национальной полиции.

Напоминаем номер телефона «доверия» отдела внутренней безопасности ГУ ДФС:

(0462) 668-522 и Viber +380632346905, по которым оперативно проверяется любой

информация.



Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.