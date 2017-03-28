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В сквере Хмельницкого скоро появится новый газон
- Вчера, 15:29
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Как рассказал пресс-службе горсовета директор КП «Зеленбуд» Роман Стариков, сейчас в сквере Хмельницкого идет формировка новых газонов.
На данном этапе идет подготовка почвы и постепенный посев травы. Этим занимаются работники «Зеленбуда». Верхний слой старого грунта, засоренный и истощенный, сняли и вывезли.
Вместо него завозится новая специально подготовленная земля. Также по всей территории сквера смонтирована система автоматического полива, которая в верхней части парка уже включена, а в нижней начнет действовать чуть позже.
Работники предприятия ждут завершения строителями еще некоторых работ. Сейчас высевают только траву, а новые деревья и кусты, в том числе живую изгородь планируют высадить осенью, чтобы они лучше прижились.
На данном этапе идет подготовка почвы и постепенный посев травы. Этим занимаются работники «Зеленбуда». Верхний слой старого грунта, засоренный и истощенный, сняли и вывезли.
Вместо него завозится новая специально подготовленная земля. Также по всей территории сквера смонтирована система автоматического полива, которая в верхней части парка уже включена, а в нижней начнет действовать чуть позже.
Работники предприятия ждут завершения строителями еще некоторых работ. Сейчас высевают только траву, а новые деревья и кусты, в том числе живую изгородь планируют высадить осенью, чтобы они лучше прижились.
Источник: 0462.ua
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