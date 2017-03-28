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В сквере Хмельницкого скоро появится новый газон

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:29
  • Просмотров: 54
В сквере Хмельницкого скоро появится новый газонКак рассказал пресс-службе горсовета директор КП «Зеленбуд» Роман Стариков, сейчас в сквере Хмельницкого идет формировка новых газонов.

На данном этапе идет подготовка почвы и постепенный посев травы. Этим занимаются работники «Зеленбуда». Верхний слой старого грунта, засоренный и истощенный, сняли и вывезли.

Вместо него завозится новая специально подготовленная земля. Также по всей территории сквера смонтирована система автоматического полива, которая в верхней части парка уже включена, а в нижней начнет действовать чуть позже.

Работники предприятия ждут завершения строителями еще некоторых работ. Сейчас высевают только траву, а новые деревья и кусты, в том числе живую изгородь планируют высадить осенью, чтобы они лучше прижились.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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