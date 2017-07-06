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В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:33
  • Просмотров: 60
В центре Чернигова в любой момент может взорваться дом
Частный дом на ул. Ремесленной, 50 для проживания непригоден. Не могут спокойно рядом жить и соседи, сообщает ЧЕline.

Дом разделен на две части, принадлежащие разным семьям. Один из совладельцев уже 17 лет не наведывается в помещение, а соседи вынуждены терпеть по этому поводу неудобства: мерзнуть зимой и ежедневно рисковать с газовой трубой, над которой уже висят трухлявые балки.

Люди боятся, что однажды их дом просто взлетит на воздух. А владелец аварийного жилья уверяет, что не может провести ремонт из-за… чиновников.

Зато он выставил свою часть дома на продажу. Когда соседи попытались купить ее, назвал баснословную сумму – 185 тысяч долларов.

Подробности конфликта – в сюжете ЧЕline.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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